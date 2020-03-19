UEFA’dan Kulüplere FFP müjdesi

19 Mart 2020 Perşembe, 08:08

Koronavirüs nedeniyle zarara giren kulüplerin durumunu düşünen Avrupa futbolunun patronu UEFA'dan pozitif mesajlar geldi.





Gelişmeleri yakından takip eden Aleksander Ceferin başkanlığındaki UEFA, sezon sonu ve gelecek sezon öncesini dikkate alarak kulüplere Finansal Fair Play konusunda oldukça kolaylık sağlamayı düşünüyor. Çünkü olağanüstü bir durum söz konusu.

Kulüplerin önemli can damarlarından olan hasılatların kesilmesini de dikkate alan UEFA heyeti, Finansal Fair Play'de esnekliğe gidecek. Cezai müeyyideler şimdilik askıya alınacak gibi.





Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor FFP kıskacındaki kulüplerdi.