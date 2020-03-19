UEFA’dan Kulüplere FFP müjdesi
Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’a müjde.
Koronavirüs nedeniyle zarara giren kulüplerin durumunu düşünen Avrupa futbolunun patronu UEFA'dan pozitif mesajlar geldi.
Gelişmeleri yakından takip eden Aleksander Ceferin başkanlığındaki UEFA, sezon sonu ve gelecek sezon öncesini dikkate alarak kulüplere Finansal Fair Play konusunda oldukça kolaylık sağlamayı düşünüyor. Çünkü olağanüstü bir durum söz konusu.
Kulüplerin önemli can damarlarından olan hasılatların kesilmesini de dikkate alan UEFA heyeti, Finansal Fair Play'de esnekliğe gidecek. Cezai müeyyideler şimdilik askıya alınacak gibi.
Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor FFP kıskacındaki kulüplerdi.
Video Haberler
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü
- 'Umre işi mahvetti' demişti! İlk açıklama
- Stand-up gösterisinde Alevilere yönelik skandal ifadeler
- CHP’li belediyeler koronavirüse karşı harekete geçti!
- AVM çalışanları slogan atarak müşterileri kovdu!
- Özel harekat ile Yunan güvenlik güçleri karşı karşıya!
- MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
- Karantina yurdunda ilk sabah!
- Ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!
- Polis, karantinadaki yolcuyu götürdü