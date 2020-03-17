Ukrayna da pes dedi, tek maç oynatan ülke Türkiye

Koronavirüs salgını erteleme getirdi.

DHA
17 Mart 2020 Salı, 22:16

Ukrayna Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm futbol organizasyonlarının askıya alındığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, dünyaya yayılan koronavirüs salgının Ukrayna'da da etkisini göstermesi nedeniyle, 18 Mart'tan (Yarın) itibaren tüm Ukrayna Premier Lig ile U21 ve U19 Şampiyonaları'nın bir sonraki karara kadar askıya alındığı kaydedildi. Böylelikle Türkiye dünyada ısrarla maç oynatan tek ülke oldu.


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