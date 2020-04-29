Ukrayna'da belediyeden koronavirüsle mücadelede ilginç yöntem

29 Nisan 2020 Çarşamba, 13:15

Ukrayna’nın dördüncü büyük şehri olan Dnipro’da belediye, koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin yaşadığı apartmanların girişine, apartmanda koronavirüs hastasının bulunduğuna ilişkin uyarı yazısı astı. Belediyenin uygulamanın koronavirüs salgınıyla mücadeleye dikkat çekmek için yapıldığı belirtildi.

Ukrayna’nın dördüncü büyük şehri olan Dnipro’da belediye, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin farklı bir yöntemi uygulamaya geçirdi. Dnepro Belediyesi, şehir genelinde 150 kadar binanın girişine "dikkat koronavirüs hastası var" yazılı duyuru yapıştırdı.

Belediye görevlilerinin de virüs tespit edilen hastaların bulundukları apartmanları daha sık temizledikleri ve o apartmanda yaşayanlara, bakteri öldürücü malzemeler dağıttığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, belediyenin internet sitesinde, şehirde koronavirüs vakalarının tespit edildiği kişilerin yaşadığı mahalle ve sokakları gösteren ve sürekli güncellenen haritaların yayımlandığı ifade edildi.



