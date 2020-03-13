Ulaştırma Bakanı Turhan: 9 Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan; Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Avusturya, İtalya, Belçika ve Hollanda’ya yapılan seferlerin yarın sabah 08.00’den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2020 Cuma, 18:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 9 Avrupa ülkesine uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Turhan, “Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Avusturya, İtalya, Belçika ve Hollanda’ya yapılan seferler yarın sabah 08.00’den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durduruldu” dedi. 

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