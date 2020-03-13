Ulaştırma Bakanı Turhan: 9 Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan; Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Avusturya, İtalya, Belçika ve Hollanda’ya yapılan seferlerin yarın sabah 08.00’den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 9 Avrupa ülkesine uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Turhan, “Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Avusturya, İtalya, Belçika ve Hollanda’ya yapılan seferler yarın sabah 08.00’den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durduruldu” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- İmamoğlu ile Malkovich buluşmasına damga vuran anlar
- Önce sevgilisini sonra kendisini öldürdü
- Koronavirüs İtalyanlara şarkı söyletti
- Resulayn şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- Denizde 48 saat can pazarı! O anlar kamerada
- Küçük köpek için canını hiçe saydı!
- Şişli'de ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
- Esenyurt'ta 'ne bakıyorsun' dayağı kamerada
- Amatör kamerayla kaydedildi! Tepkilere neden oldu
- Kadıköy'de kapkaç dehşeti kamerada