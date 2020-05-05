Ülker'den ilk çeyrekte 2.38 milyar TL ciro
Ülker CEO'su Buyurgan: Türkiye operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 22.7 olarak gerçekleşti.
Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22.3 artırarak 2.38 milyar TL’ye, FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) ise yüzde 25.7 artışla 415 milyon TL’ye ulaştırdı.
Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada hassas bir dönemden geçildiğine, bu salgınla mücadelede toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, “Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralı ve ilave önemleri tüm fabrikalarımızda ve ofislerimizde uygulamaya aldık. Bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretiyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 200 bin adet Ramazan gıda kolisine de ürünlerimizle katkı sağladık. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili de şu bilgileri aktardı:
* Bu salgın döneminde üretimimizi ve ihracatımızı devam ettirerek gerek tedarikçilerimize gerekse müşterilerimize, istihdamın sürdürülmesi noktasında destek oluyoruz. Bu dönemde ilave istihdam sağlayarak ülkemizin istihdamı artırma mücadelesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.
* Toplam ciromuzu yüzde 22.3 artırarak 2.38 milyar TL’ye yükselttik.
* Türkiye operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 22.7, İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 21.8 olarak gerçekleşti.
* İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 37.9 toplam FAVÖK içindeki payı yüzde 46.6 oldu.
* Bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğimizi sürdürüyoruz.
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