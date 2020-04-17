um:ag Vakfı eğitimlerini çevrimiçi ortama taşıdı: 8 eğitim semineri için başvurular devam ediyor

17 Nisan 2020 Cuma, 13:32

Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’nun 1993’te katledilmesinin ardından gazetecilik anlayışını yeni kuşaklara aktarmak; edebiyat, felsefe, sanat gibi alanlarda eğitim ve üretim gerçekleştirerek bir kültür ve sanat merkezi oluşturma amacıyla kurulan um:ag Vakfı, “Yazma Semineri”, “Roman Çözümleme” ve “Dijital ve Sosyal Medya Okuryazarlığı” gibi eğitimlerini salgın nedeniyle çevrimiçi ortama taşıdı. Prof. Dr. Ahmet İnam, ressam Celal Binzet ve razar Mehmet Eroğlu gibi isimler tarafından verilecek eğitimlere ilişkin Cumhuriyet’e konuşan um:ag Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mumcu Aybars, koronavirüs salgını ve salgın etkilerinin ne kadar süreceğinin kestirelemediği için eğitimleri çevrimiçi ortama taşıma kararı aldıklarını belirtti. Çevrimiçi ortamda eğitimlerin sürdürülebilmesi için metodların incelendiğini kaydeden Mumcu, “8 başlıkta seminer açıyoruz. Her bir seminer için yaklaşık 300 kişiye kadar sınırımız var. Dünyanın her yerinden erişim sağlanabilir olacak” dedi. Eğitimlerin 8-10 hafta arasında devam edeceğini, haftalık oturumların eğitime göre değiştiğini söyleyen Aybars, eğitimlerin sade bir anlatımla değil, etkileşimli yapılacağını kaydetti. Aybars, “Aynı zamanda uygulama da yapılıyor. Hocalar, katılımcılardan ödevler isteyecek ve bir sonraki hafta bu ödevler üzerinden gidilecek. Oturum dışı etkinlikler ile interaktif bir eğitim olacak. Karşılıklı diyalog olabilecek. Şu anki şartlar bize bu yolu gösterdi” ifadelerini kullandı.

“2 ALANDA ÖZENLİ ÇALIŞMA”

Vakıf olarak özellikle 2 alanda çalışmaların özenle devam ettiğini vurgulayan Aybars, “Bu alanlardan biri eğitim biri yayın. İkisinde de altyapımız var. Bunları çevrimiçi ortamda daha fazla erişime açmaya başladık. Vakfımızın devamlılığı için bu çalışmalar gerekli” dedi. Çevrimiçi ortamda verilecek eğitimler ise şunlar:

“Dijital ve Sosyal Medya Okuryazarlığı, Editörlük Atölyesi, Felsefeye Giriş- Felsefe Yazın İlişkisi, Film Çözümlemesi Semineri, Roman İnceleme, Sanat Felsefesi, Sinema Karakterlerinin Psikanalitik Çözümlemesi ve Yazma Semineri.”

20-24 Nisan tarihleri arasında başlayacak eğitimlere ilişkin ayrıntılara ve başvuru adresine “umag.org.tr” internet sitesinden ulaşılabiliyor.