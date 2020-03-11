Umreden dönen kadında koronavirüs çıkmadı
Sakarya'da, umreden dönen ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadın koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı. Sonuçların negatif çıkmasının ardından hasta taburcu edildi.
Sapanca ilçesinde, umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.
SONUÇ NEGATİF ÇIKTI
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, Umre’den dönmesinin
ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne gelen kadın,
koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken,
yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı. Sonuçların negatif
çıkmasının ardından hasta taburcu edildi.
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