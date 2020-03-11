Umreden dönen kadında koronavirüs çıkmadı

11 Mart 2020 Çarşamba, 09:48

Sapanca ilçesinde, umreden dönen bir kadın öksürük şikayetiyle Sapanca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tetkikleri yapılan hasta durumunun şüpheli bulunması üzerine ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.

SONUÇ NEGATİF ÇIKTI



Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, Umre’den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı. Sonuçların negatif çıkmasının ardından hasta taburcu edildi.



