Umreden dönenlerin karantina süresi bugün sona eriyor
Umre dönüşü, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde ve Konya'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen umrecilerin, 14 günlük karantina süresi bugün sona eriyor. Karantinası sona erecek umrecilerin yakınları, yurtların önünde bekliyor.
Umreden dönen babasını almak için Şanlıurfa’dan geldiğini söyleyen Mehmet Uğur, “Hiç yüz yüze görüşmedik. Sadece telefonla görüntülü konuşabiliyorduk. Ara sıra kendisi arıyordu. 14 günlük süreç o şekilde geçti” ifadelerini kullandı.
Babası ve annesini almak için Tokat’tan gelen Fuat İşeri de, “Babam ve annemi bekliyorum, umreden geldiler. Süreleri bugün doldu onları bekliyoruz. Sürekli telefonda görüştük tabi ki, şu anda bir sıkıntıları yok. Dün son bir test yapıldı. Onun sonucunu bekliyorlar, birazdan çıkarlar diye bekliyoruz. Her gün ateşleri ölçülüyordu, dün de boğazlarından kültür alındığını biliyorum” ifadelerini kaydetti.
Umreden gelen aileleri için İstanbul ve Tokat’tan geldiklerini ifade eden Ömer Hanoğlu ise, “Bu süreçte yüz yüze görüşmedik. Hep telefonla görüştük. İyi olduklarını söylüyorlar, testleri sağlam çıktı. Bugün de günleri doluyor, inşallah çıkıp evde istirahat edecekler” dedi.
Ailelerin karantina süresi dolan umrecileri bekleyişi sürerken, emniyet ekipleri tarafından yurdun etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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