Ünlü futbolcu ev partisi verdi, karantina delindi!

26 Nisan 2020 Pazar, 10:01

Everton’ın forveti Moise Kean’in karantina günlerinde evinde çılgın bir parti verdiği öğrenildi. İngiliz kulüp, Kean’in karantina kurallarını hiçe saydığını doğrularken, oyuncuya da büyük tepki gösterdi.

Haftada 50 bin pound kazanan 20 yaşındaki futbolcunun görüntüleri özel bir snapchat grubunda ‘karantina temiz’ başlığı ile paylaşıldı. Çok sayıda modelin davet edildiği partide çekilen videoda sosyal mesafenin söz konusu olmadığı erotik dansların yapıldığı görüldü.