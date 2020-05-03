Ünlü isimlerin karantinada söylediği şarkı liste başı oldu

03 Mayıs 2020 Pazar, 12:03

İngiltere’de pop müzik listelerinin zirvesine çıkan “Times Like These” adlı Foo Fighetrs parçası Dave Grohl tarafından bundan 20 yıl önce yazılmıştı. Birbirinden ünlü isimlerin evlerinde karantina şartlarında kaydettiği parçanın yeni versiyonu BBC Radio 1 ve yapımcı Fraser T Smith tarafından mikslendi ve bir de videoklip yapıldı.







BBC tarafından Dave Grohl’e götürülen bir teklif sonucu ortaya çıkan parçaya katkıda bulunan ünlü sanatçılar arasında Dua Lipa, Rita Ora, Chris Martin, Jess Glynne, Biffy Clyro, Elie Goulding, Hailee Steinfeld, Rag’n’Bone Man, Zara Larsson, Anne Marie ve AJ Tracey gibi isimler var.

Parçadan elde edilecek gelir iki hayır kurumu arasında (Children In Need ve Comic Relief) paylaştırılarak koronavirüsten etkilenenlere destek için harcanacak.

