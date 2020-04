Ünlü oyuncu Brian Dennehy hayata veda etti

17 Nisan 2020 Cuma, 12:05

Hollywood ve dünya sinemasının önemli karakter aktörlerinden biri olan Brian Dennehy film çalışmalarının yanı sıra tiyatro ve televizyon çalışmalarıyla da ünlüydü. “Satıcının Ölümü” ve “Günden Geceye” adlı oyunlardaki performanslarıyla iki Tony ödülü kazanan aktör 2015’e kadar sahne çalışmalarına devam etmişti.

“Satıcının Ölümü”nün televizyon uyarlamasıyla En İyi Televizyon Filmi ya da Mini Dizi kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre de kazanan Dennehy 6 kez de Emmy ödülüne aday gösterilmişti.



1982’de başrolünü Sylvester Stallone’nin oynadığı “First Blood” (İlk Kan) adlı filmdeki Şerif Will Teasle rolüyle kariyerinde ilk önemli çıkışını yapan Brian Dennehy "Best Seller", "Split Image", "Coccon" gibi filmlerdeki karakter rollerinin yanı sıra başrolünü üstlendiği “Semi-Though” ve Peter Greenaway imzalı “The Belly of an Architect” (Mimarın Göbeği) gibi yapımlarla da adından övgüyle söz ettirmişti.



"The Belly of an Architect" (1987)

“Righteous Kill”, “The Next Three days” ve ankle savanna avukatı Clarence Darrow’u canlandırdığı “Alleged” gibi filmlerle 2000’li yıllarda sinemada boy göstermeye devam eden Dennehy’nin son filmleri hâlâ gösterimi çıkmamış “Son of South” ve “Long day Journey” adlı yapımlar oldu.

STALLONE'DEN TAZİYE

“İlk Kan” filminde onunla birlikte rol alan Sylvester Stallone sosyal medyadan bir taziye mesajı yayınladı ve şunları söyledi: “Büyük oyuncu Brian Dennehy vefat etti. Muhteşem bir oyuncuydu. Ayrıca bir Vietnam gazisiydi ve Rambo karakterini yaratmamda bana çok yardımcı olmuştu. Dünya büyük bir sanatçıyı yitirdi.”