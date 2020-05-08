Ünlü rapçi Ty koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İngiltere'de Ty adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Covid-19’un en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere’de can kayıpları artmaya devam ediyor. Son olarak hayatını kaybedenler arasında Nijerya asıllı ünlü rapçi Ty’ın da olduğu ortaya çıktı.
Gerçek adı Ben Chijioke olan rapçinin, tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında yaşamını yitirdiği menajeri tarafından doğrulandı.
Guardian’ın haberine göre Chijioke koronavirüs semptomları göstermesi üzerine kaldırıldığı hastanede nisan ayı başından bu yana tedavi altındaydı. Yoğun bakımda olduğu yönünde haberler çıkan Chijioke’nin 19 Nisan’da durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.
1972 yılında Nijeryalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Londra’da dünyaya gelen Chijioke’nin ilk albümü “The Awkward”, 2001 yılında piyasaya çıkmıştı. Chijioke’nin son solo albümü “A Work of Heart” ise 2018 yılında müzikseverlerle buluşmuştu.
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