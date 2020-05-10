Ünlü sihirbaz Roy Horn koronavirüse yenildi

10 Mayıs 2020 Pazar, 09:08

Covid-19’a bağlı komplikasyonlar yüzünden cuma günü hayatını kaybettiği açıklanan Roy Horn ortağı Siegfried Fischbacher ile birlikte uzun yıllar aslan terbiyeciliği ve sihir gösterileri yapmıştı. Ortağı Siegfried Fischbacher yaptığı açıklamada “Dünya çok büyük bir sihirbazı kaybetti ama ben en iyi dostumu yitirdim. Tanıştığımızdan andan beri biliyordum ki Roy ile birlikte dünyayı değiştirecektik. Roy olmadan Siegfried, ve Siegfried olmadan Roy olmaz.” dedi.

Gösterilerinde sihir ile aslanlara ve diğer nesli tükenmekte olan hayvanlara olan sevgilerini harmanlayan Alman ikili Las Vegas’ın modern dönemine damgalarını vurmuşlardı.

BEYAZ KAPLAN İLE BİTEN KARİYER



1957 yılında çalıştıkları bir gezi gemisinde tanışan ve bir süre Avrupa’da çeşitli gece kulüplerinde sahne alan ikili 60’ların sonlarında Las Vegas’a gitmiş ve en son 1990-2003 yılları arasında çalıştıkları ünlü Mirage’da bir gece Roy Horn, Mantacore adlı bir beyaz kaplan tarafından sahne dışına sürüklenip de bedeninin sol tarafını kullanamaz hale gelene dek gösteriler yapmışlardı.



Daha sonra olayla ilgili konuşan Roy Horn o gece Mantacore’un aslında hayatını kurtardığını söylerek kaplanı savunmuş ve “Gösteri sırasında inme geçirdim. Mantacore içgüdüsel olarak yardıma ihtiyacım olduğunu anladı ve bana yardım etmeye çalıştı” demişti.

Bu olay öncesinde başta 2001 tarihli “Ocean’s 11” olmak üzere iki sihirbaz çeşitli film ve TV programlarında da boy gösterdi. Roy Horn’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı 28 Nisan’da açıklanmıştı.



