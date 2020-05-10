Ünlü spiker, "TFF maçları başlatabilir, ben yokum" dedi
Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olmasına gazetemizdeki köşesinde tepki gösteren Ercan Taner, artık beIN Sports'ta maç anlatmayacağını ve şirketle karşılıklı olarak anlaşıp yolların ayrıldığını açıkladı.
Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olmasına gazetemizdeki köşesinde tepki gösteren Ercan Taner, artık beIN Sports'ta maç anlatmayacağını ve şirketle karşılıklı olarak anlaşıp yolların ayrıldığını açıkladı.
Aynı zamanda Sözcü gazetesinde de yazan Taner, Ailesinden iki kişinin koronavirüse yakalandığını tedavi gördüğünü belirterek, “Ne yapacağım yani; stattan stada koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır” ifadelerini kullanmıştı.
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