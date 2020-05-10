Ünlü yapımcı ve sinemacı Gani Müjde’nin "50 komşu" paylaşımı

10 Mayıs 2020 Pazar, 15:21

Ünlü yapımcı ve sinemacı Gani Müjde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Müjde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben de sitede 50 tane komşumu tespit ettim. Bazıları ileri yaşta.Yarın gidip bir ihtiyaçları olup olmadığını sormak istiyorum” ifadelerini kullandı.



Çok sayıda yorum yapılan paylaşımın altında 2 gündür Türkiye’nin tüm kesimlerinin tepki gösterdiği Ülke TV ekranında ölüm tehditleri savuran Sevda Noyan’ın "Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür” sözleri hatırlatıldı.

Takipçileri Gani’yi yaptığı paylaşım nedeniyle takdir ederken “Zihniyet farkı böyle oluyor işte”, “İnsan olmak böyle bir şey” gibi yorumlarda bulundu.

Ülke TV'de Esra Elönü'nün ‘Arafta Sorular’ adlı programına katılan ve geçmişte FETÖ'yü övdüğü bilinen Sevda Noyan’ın sözlerinin ilgili kısmı şu şekildeydi:

“15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Maddi ve manevi olarak çok donanımlıyız. Bizim sitede var hâlâ 3-5 (komşu), benim listem hazır.”

Noyan hakkında tüm Türkiye'nin tepkisine karşın hala bir soruşturma açılmadı.