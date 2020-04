Utah’ın salonunda tek başına!

10 Nisan 2020 Cuma, 10:18

Anadolu Efes altyapısından yetişen ve kariyerini NCAA ekiplerinden Utah Valley Wolverines'de sürdüren Türk basketbolcu Cavit Ege Havsa; koronavirüs salgını, kariyeri, Türk Milli Takımı, ABD'de son durum, Furkan Korkmaz, Mehmet Okur ve daha birçok konuda video konferans yoluyla Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Utah'ın Orem kentinde yaşayan Havsa, Utah'ta koronavirüsün henüz çok yayılmadığını kaydederek, şöyle konuştu: "Şu an Utah'ta bir sokağa çıkma yasağı ya da maske veya eldiven kullanma zorunluluğu yok. Burada koronavirüs çok yayılmadı şu anlık. Toplamda 36 bin kişiye test yapıldı ve 1800 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 156 kişi yoğun bakımda ve sadece 13 tane hayatını kaybetmiş kişi var. Ben Utah'ta şu anda Orem şehrindeyim. Burada insanlar sadece zorunlu durumlarda dışarı çıkıyorlar. Sadece market alışverişi için. Okullar ve iş yerleri diğer eyaletlere göre Utah'ta daha erken tatil oldu. Dersler online yapılıyor, lise, ilkokul, ortaokul, üniversite, hepsi online oldu. Sınavlara da online giriyoruz. Basketbolda ise ben Utah Valley Üniversitesi'nde okuyorum, hala spor salonumuz açık. Oyunculardan kimse Utah'ta kalmadı, bir tek ben varım. Ben hala spor salonuna gidip basketbol ve halter antrenmanlarıma devam ediyorum. Ayrıca orası her gün dezenfekte ediliyor, bir sorun yaşamıyoruz."

Takımdaki basketbolcular arasında sadece kendisinin şu anda Utah'ta kaldığını dile getiren Cavit Ege Havsa, "Ben bu seneki tek uluslararası oyuncuydum takımdaki. Bundan önceki senelerde takımda bir Alman oyuncumuz daha vardı. Ancak bu sezon sadece benim. Takımda oynayan ABD'li isimlerin de hepsi ailesinin yanında, evlere hapsolmuş durumda" diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye, ailesinin yanına dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren 22 yaşındaki basketbolcu, "Düşündüm aslında, 3 Mayıs'ta dönecektim mezuniyetten hemen sonra. Mayısın 1'inde mezun oluyorum. Ama bir sene daha master yapma kararı verdim. Bu yüzden Amerika'dan çıkmayı düşünmüyorum. 15-20 saatlik bir yolculuğun çok güvenli olacağını düşünmüyorum. Türkiye'ye döndüğümde 14 günlük bir karantina sürecim olacak, en fazla 1 ay orada kalabileceğim. O yüzden dönmeye çok sıcak bakmıyorum. Burada kalacağım" dedi.

NCAA'de sezonun iptal olduğunu ve mart turnuvasına hiçbir takımın katılamadığını kaydeden Cavit Ege Havsa, "Sezon bitti. Tüm okullar transfer sezonunda. Transfer olmak isteyen oyuncular için problemli bir durum var. NCAA, 31 Mayıs'a kadar tüm okul ziyaretlerini yasakladı. Şu an ben de bir sonraki gideceğim okula ziyaret etmeden karar vereceğim. Biraz zor olacak" ifadelerini kullandı.

ABD'de olmasında, Anadolu Efes'in altyapısından çıkmasının büyük payı olduğunu belirten genç basketbolcu, "Efes, Türkiye'de ilk 5 basketbol kulübünün içinde. Hepimizin bildiği gibi "Efes Ruhu" var. İnsanlara basketbolu sevdiren kulüp Efes Pilsen'dir. Efes Pilsen altyapısında 10 sene oynadım. Bir sene hem altyapı, hem A takım oyuncusu oldum. Antrenörler ve oyunculardan çok şey öğrendim ve onların tavsiyesiyle Amerika'ya geldim. Avrupa'da çok tecrübe kazandım, bir sürü profesyonel isimle basketbol oynadım. Utah Valley'de de bu tecrübelerimi göstermeye çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

Gelecek sene master yaptıktan sonra üniversiteler ile ilişiğinin kesileceğini dile getiren Havsa, şu ifadeleri kullandı: "Master bittikten sonra tüm ilişkilerim kesilmiş oluyor üniversitelerle. Ondan sonra NBA Draftı'na katılmak istiyorum. Seçilirsem çok güzel olur. Ama seçilemezsem de, yine NBA Yaz Ligi'nde oynamak istiyorum."

Geleceğiyle ilgili planlarından bahseden Havsa, ilk planının Amerika'da kalmak olduğunu söylerken, "Amerika'da yürümezse, burada kalamazsam, o zaman Avrupa'ya dönmek istiyorum. İspanya, Almanya ve İtalya liglerini beğeniyorum, öncelikli ligler oralar. Türkiye'de de iyi bir takımda forma giymek isterim" dedi.



"HER ZAMAN MİLLİ GÖREVE HAZIRIM"



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giymek için her zaman hazır olduğunu kaydeden Havsa, Türkiye'nin kısa rotasyonunda eksikleri olduğunu belirterek, "Türkiye Milli Takımı'nın formasını U16, U18 ve U20'de giydim. Milli takım formasını giymek bambaşka bir heyecan, mutluluk. Her zaman o göreve hazırım. Kısa rotasyonunda zorlanmalar yaşıyoruz, bunun farkındayım. Doğuş (Balbay) ağabey orayı iyi idare ediyor. Buğrahan Tuncer de katkı vermeye çalışıyor. Başka isimler de var. Kendimi kesinlikle o seviyede görüyorum. Hiç kimseden korkum yok. Kolej kariyerim bittikten sonra, profesyonel oynamaya başladıktan sonra, o formayı giyip, o formanın üzerimde kalıcı olacağına inanıyorum. Amerika'da kalamazsam, Avrupa'da ya da Türkiye'de forma giymek istiyorum" diye konuştu.

"Bugüne kadar Avrupa'dan veya Türkiye'den bir teklif aldın mı" sorusuna yanıt veren Cavit Ege, "NCAA'nın kurallarına göre menajerle anlaşmak ya da konuşmak yasak. Kolejde oynadığın sürece diğer kulüplerle de görüşmek yasak. Türkiye'den geldiğim ve oradan çok insan tanıdığım için, oradaki takımlarla hep iletişim içerisindeyim. Benden haberdarlar, ben de onların durumunu biliyorum. Seneye kolej basketbolunu bitirdikten sonra, mart ayı sonunda bir menajerle anlaşacağım. Tüm görüşmelerimi o yapacak. Avrupa'dan hiçbir takımla iletişim halinde değilim, kurallara göre olamam da. Seneye mart ayı sonunda birçok takımla görüşmeler başlayacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"4-5 sene sonra kendini nerede görüyorsun" sorusuna Havsa, "Ben her zaman planlarımı, basketbol konusunda haftalık yapıyorum. Bir sene sonrasını bile görmek çok zor. Şans faktörü, antrenör, takım faktörü sizi çok etkiliyor. Ama kendimi 4-5 sene sonra kesinlikle milli takımın guardı olarak görüyorum. Bu formayı uzun süre terleteceğimi düşünüyorum. Takım olarak da EuroLeague seviyesinde bir takımın lideri olabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki NBA şansımı da denemek istiyorum" yanıtını verdi.

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'te forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile aynı dönem Efes altyapısında oynadıklarını ve çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Havsa, "Furkan ile 5 senelik bir takım arkadaşlığımız var altyapıdayken. Her zaman günlük ve haftalık telefon konuşmalarımız devam ediyor. Ben ona gidiyorum, o benim maçlarıma geliyor. Cedi (Osman) benden 2 yaş büyük. Onunla, 'Merhaba, nasılsın' şeklinde konuşuyoruz. Furkan ile daha yakınız" dedi.

Furkan Korkmaz'ın 3'üncü senesinde ABD'ye adapte olduğunu belirten Cavit Ege, şöyle konuştu: "Furkan ilk başta ilk 2 senede alışma süreci geçirdi Amerika'ya. 3'üncü senesinde tekrar Philadelphia ile kontrat yapınca Philadelphia onun ailesi oldu. Onu kabul ettiler, Furkan da onları kabul ettiler. Rolünü de kabul etti. Şutör guard olarak oynuyor. JJ Redick normalde o takımın ilk 5'indeydi. Bence Furkan'a çok güvendi Philadelphia organizasyonu ve Redick'i gönderdiler. Furkan kendini 6'ncı adam ya da ilk 5'te görmeye başladı. Çok iyi süreler almaya başladı. Şutunu da çok güvenli bir şekilde kullanıyor, tüm organizasyon ona güveniyor, onun şut atmasını istiyor. Bence Furkan'ın kariyeri çok güzel bir şekilde devam edecek."

Anadolu Efes'teki antrenörler ile hala yakın temasta olduğunu kaydeden genç basketbolcu Havsa, "Efes'teki antrenörlerle, özellikle asistan koçlarla, Cenk Yıldırım gibi, A takım koordinatörü Alper Yılmaz gibi, onlarla iletişimim devam ediyor. Altyapıdaki çalıştığım antrenörlerle de devam ediyor. Onun dışında milli takımdan irtibatta olduğum antrenörler var. Hepsiyle aylık birbirimize rapor veriyoruz. Herkes ile irtibatım var" ifadelerini kullandı.

NBA ekiplerinden Utah Jazz'ın efsane isimleri arasında yer alan eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un Utah'ta çok sevildiğinden bahseden Cavit Ege Havsa, "Mehmet Okur ağabey ile Instagram'dan mesajlaştık. Ben ona yazdım, 'Mehmet ağabey Utah'tayım, NCAA'da oynuyorum' şeklinde. Ondan da çok mütevazı bir cevap aldım. Hala irtibattayız, hala konuşuyoruz. Görüşeceğiz inşallah bu yaz ya da önümüzdeki sezon. Mehmet ağabey Utah'ta çok seviliyor. Herkesin dilinde. Benim de Türk olduğumu kimse yadırgamıyor, herkes Mehmet ağabeyden alışık. Burada da okulda bana soruyorlar, 'Mehmet Okur'u tanıyor musun, aynı altyapıda mı oynadınız' şeklinde sorular alıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.