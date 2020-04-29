Uzak yakın Yahya Kemal ve Nâzım Hikmet!

29 Nisan 2020 Çarşamba, 21:54

İsmail Birateş’in, Türk Şiiri’nin iki ustasının ortak ve bilinmeyen yönlerine dair pek çok ayrıntıya yer verdiği incelemesi; bir belgesel anlatı olmanın ötesinde ilginç saptamalar ve anıları da içeriyor.

Nâzım Hikmet’in yayımlanan ilk şiirini Yahya Kemal niçin düzeltmişti?

Nâzım Hikmet’in yazdığı Mevlâna şiirini dinleyen Mevlevîler en çok neye şaşırmışlardı?

Fransız kültürü hayranı Yahya Kemal’i ülkesinin kültürüne döndüren şey neydi?

Mustafa Kemal, Meclis’teki buluşmada Nâzım Hikmet’e hangi tavsiyede bulunmuştu?

Yahya Kemal, Nâzım Hikmet’in annesi Celile Hanım ile nasıl bir aşk yaşamıştı?

Yahya Kemal, Nâzım Hikmet’in affı için neden destek olmadı?

Yahya Kemal ve Nâzım Hikmet - Uzak Dünyaların Yakınları / İsmail Birateş / Remzi Kitabevi / 128 s.