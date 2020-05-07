Vaka ve ölüm sayıları açıklandı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 19:23

Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüsten yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 3 bin 641'e yükseldi. Son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin toplam sayısı ise 82 984'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil." dedi.

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