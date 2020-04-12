Vakıf Başkanı Tantan: ‘Kulübümüz Milli Mücadele’de yaptığını yapacak’

12 Nisan 2020 Pazar, 17:05

İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Vakfı Başkanı ve eski bakan Sadettin Tantan, kulübün Fatih Aksaray’da bulunan tesislerini, sağlık emekçilerinin hizmetine sunduklarını açıkladı. Kulüpte konaklayacak sağlık çalışanlarına ilişkin düzenlemeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yapacağını bildiren Tantan, tesislerin İBB’ye tahsis edildiğini söyledi.

Kulübün tahsisine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Tantan, şunları kaydetti:



“Koronavirüs salgınından dolayı İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’nü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetine devrettik. Kulübün çevresinde bulunan hastanelerde çalışan sağlık görevlilerinin, tesislerimizdeki tüm hizmetlerimizden faydalanması amacıyla tahsis işlemlerini gerçekleştirdik. Tarihi bir güreş kulubüyüz, Milli Mücadele döneminde de kulübümüzün bu vatana çok büyük hizmetleri olduğunu biliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde de yine aynı ruhla kulübümüzün halkımıza, ülkemize ve milletimize hizmet ediyor olması son derece gurur verici.”

TESİSLERİNİ AÇAN İLK KULÜP

İstanbul Güreş İhtisas Kulübü, aynı zamanda koronavirüsle mücadelede tesislerini sağlık çalışanlarının konaklaması için İBB’ye devreden ilk spor kulübü oldu.