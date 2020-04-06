Vakıfbank: 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik" dedi.
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik. 200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik" dedi.
Üstünsalih ayrıca, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik" açıklamasını yaptı.
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