Vakıfbank: 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik

06 Nisan 2020 Pazartesi, 13:42

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik. 200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik" dedi.



Üstünsalih ayrıca, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik" açıklamasını yaptı.