Vakıfbank, İstanbul ve Ankara Büyükşehir'in bağış hesaplarını bloke etti
Süleyman Soylu'nun genelgesinin ardından İBB ve ABB'nin Vakıfbank hesabına para yatırılamaz blokesi konulduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs bağışlarına ilişkin bugün yayınlanan genelgenin hemen ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin başlattıkları yardım kampanyalarına Vakıfbank üzerinden bağış yapılamadığı görüldü.
Cumhuriyet'e konuşan CHP kaynakları söz konusu bilgiyi doğrularken VakıfBank'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Genelgede yer alan “Yasalarımızda belediyelerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanununu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar” ifadelerii "CHP'li belediyelerin kampanyaları durdurulmak mı isteniyor?" Sorusunu akıllara getirmişti.
Bakanlık yazısının hemen ardından hesapların bloke edilmesi dikkat çekti.
Sosyal medyada da çok sayıda yurttaş bağış yapamadıklarını duyurdu.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
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