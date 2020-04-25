25 Nisan 2020 Cumartesi, 17:42

Vakıfbank Kültür Yayınları’ndan düşün ve yazın seçkileri

Pek çoğu ilk kez Türkçeye kazandırılan yapıtlar yayımlayan Vakıfbank Kültür Yayınları, okurları düşüncenin, edebiyat, şiir ve felsefenin bileştiği seçkilerle buluşturmaya devam ediyor.



Tarih Üzerine Bir Ders / Lord Acton / Çeviren: Kerem Başer / Vakıfbank Kültür Yayınları / 88 s.

Liberal düşüncenin ve tarihçiliğin önemli ismi Lord Acton’ın (1834-1902) 1895 yılında Cambridge Üniversitesi Tarih bölümünde açılış konferansı olarak verdiği dersi, Tarih Üzerine Bir Ders adıyla ilk kez Türkçeye çevriliyor.

Modern tarihi, Kolomb, Luther, Machiavelli ve Erasmus gibi isimlere atıfla 16. yüzyıldan başlatan Lord Acton, yüzyıllara yayılan modernite deneyiminin tarihe ve tarihçilik mesleğine nasıl bir etkisinin olduğunu öğrencilerine anlatırken, genç tarihçi adaylarına birtakım önerilerde de bulunuyor.

Düşünce dünyası üzerinde büyük etkisi olan Alman Tarihçilik Okuluyla Victoria Çağı İngiliz tarihçiliğinin yaklaşımlarını bir araya getiriyor.

Tolstoy - Gandhi Mektuplaşmaları / Lev Tolstoy, Mahatma K. Gandhi / Çeviren: Fahrettin Biçici / Vakıfbank Kültür Yayınları / 96 s.

Tolstoy’un en bu¨yu¨k hayranlarından birinin Gandhi olduğunu biliyor muydunuz? Pasif direnişçilerle beraber kurduğu kırsal yaşam topluluğuna “Tolstoy Çiftliği” adını verdiğini?

Gandhi’nin Tolstoy’a yazdığı ilk mektubunun nedeninin, onun Hintli bir devrimciye yazdığı, Hindistan’ın özgu¨rleşmesi için tek yolun şiddeti reddetmek ve sevginin yasasına boyun eğmek olduğunu söyleyen mektubunu tercu¨me etmek ve yayımlamak için izin istemek olduğunu?

Peki Gandhi mektup yayımlanırken hangi bölu¨mlerin çıkartılmasını istedi?

Tolstoy ile Gandhi’nin mektuplaşmalarını okurken, ahlaki mu¨kemmeliyetçilikten ödu¨n vermeden nasıl mu¨cadele edilebileceğini göreceksiniz.

Tolstoy’un dediği gibi kesinlikle direnmemek mi, yoksa Gandhi’nin öğu¨tlediği gibi pasif direniş mi doğrusuydu?

Bu kitap, kötu¨lu¨ğe karşı direnerek bir hayat su¨rmenin çarelerini arayan bu iki bilge insanın bu yolda birbirine nasıl destek olduğunu merak edenler için…

Yaşayan Ölümün Mekânları: Kafka, Chirico ve Diğerleri / László F. Földényi / Çeviren: Emre Güler / Vakıfbank Kültür Yayınları / 80 s.

Macaristan’ın en saygın entelektüellerinden biri kabul edilen kültür kuramcısı ve sanat tarihçisi László F. Földényi, bu kitapta Rönesans resimlerinden Nazi Almanya’sının şehir planlarına, Giorgio de Chirico’nun gerçeküstü resimlerinden Franz Kafka’nın bürokrasi mekânlarına uzanan bir yolculukta, Batının “ideal şehir” hayalinin izini sürüyor.

Yazar doğanın kaosu karşısında her şeyi gören bir gözün hayalinin moderniteyle beraber tekrar tekrar nasıl inşa edildiğini, bunun arkasındaki zihin dünyasını, ütopya ve ölüm arasındaki yakın ilişkiyi inceliyor.

Şehir planlaması, resim sanatı ve edebiyatı birbiriyle konuşturan Yaşayan Ölümün Mekânları: Kafka, Chirico ve Diğerleri metinlerarası ve kuramsal bir eleştiri.

Kölelik Şiirleri / Henry Wadsworth Longfellow / Çeviren: Tamer Gülbek / VakıfBank Kültür Yayınları / 84 s.

ABD’li 19’uncu yüzyıl şairi Henry Wadsworth Longfellow’un 1842’de yılında yayımlanan ve ses getiren çalışmalarının başında gelen “Kölelik Şiirleri” ilk kez Türkçe’de.

Longfellow’un kölelik düzenine başkaldıran şiirleri Türkçe ve İngilizce olarak okurla buluşuyor.

Longfellow için kitapta şöyle söyleniyor: “Her iki edebî şahsiyetin toplumsal meseleler konusundaki yaklaşımlarından etkilenerek Amerika’ya dönüş yolculuğunu ‘Kölelik Şiirleri’nin yazılışı için bir fırsata çevirdi. Bu gemi yolculuğu esnasında, kitabı oluşturan sekiz şiirin yedisini yazmıştı.”

Hamlet ya da Hekuba: Zamanın Oyuna Baskını / Carl Schmitt / Çeviren: Cana Bostan / VakıfBank Kültür Yayınları / 96 s.

Yirminci yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri kabul edilen Carl Schmitt 1956 tarihli Hamlet ya da Hekuba adlı bu incelemesinde, Shakespeare’in tragedyalarının zihinsel arka planını ve tarihsel bağlamını derinlikli bir kavrayış ve yenilikçi bir bakışla analiz ediyor.

Schmitt, Shakespeare’in eserlerinin “kraliçe tabusu” ve “intikamcı figür” üzerine inşa edildiğini ortaya koyarken, bu unsurları kültürel bir mit yaratımı örneği olarak kullanıyor.

Schmitt’in çalışması, edebi eleştiri veya tarihsel analizden çok Walter Benjamin ve Theodor Adorno tarafından geliştirilen estetik-siyaset ilişkisinin kapsamlı bir teorisini de ortaya koyuyor.

Hamlet ya da Hekuba, Shakespeare ve Schmitt üzerine çalışan akademisyenler için olduğu kadar, insanın trajik bir varlık olduğunu yakından görmek isteyen okurlar için de zengin bir metin...

İlm-i Tedbir-i Mülk: Devlet Yönetme Bilimi / Charles Wells / Çeviren: Mutlu Dursun / VakıfBank Kültür Yayınları / 80 s.

İngiliz şarkiyatçı ve dilbilimci Charles Wells’in, 160 yıl önce “Devlet Yönetme Bilimi ya da Türkçe Yazılan İlk Politik Ekonomi Denemesi” alt başlığıyla Londra’da yayımlanan çalışması şimdi aynı kitapta hem günümüz Türkçesi hem de Latin harfleriyle yazılmış Osmanlı Türkçesi ile okurla buluşuyor.

Wells, dokuz bölümden oluşan kitapta sırasıyla iş bölümü ve ticaret hakkında, ticaret, iş bölümü, sermaye, madeni paranın ortaya çıkışı ve vergiler gibi iktisadi alandaki birçok konu başlığında görüşlerini aktarıyor.

Yayımlandığı dönem anadili Türkçe olmayan biri tarafından editörlüğü yapılan kitabın anlatımındaki kimi bozukluklar, metnin özgünlüğüne müdahale etmemek için olduğu gibi okura sunuluyor.

Balıkçılar / Dmitri Vasilyeviç Grigoroviç / Çeviren: Levent Özübek / Vakıfbank Kültür Yayınları / 388 s.

Rus edebiyatının ilk köy edebiyatı yazarlarından Dmitri Grigoroviç’in, Balıkçılar’, aksi bir adam olan Gleb Saviniç’i, onun uzak akrabası Akim Amcayı ve onun evlatlık oğlunu (Grişka) da kabul ederek büyüttüğü çekirdek ailesinin hikâyesinin etrafında, 1850’lerin Rusya’sındaki gündelik hayatın tarihine de ışık tutan bir Rus klasiği. Grigoroviç’in akıcı dilli dramatik romanı, ellerinde sevgi, dayanışma ve dostluktan başka paylaşabilecek bir şeyi bulunmayan küçük insanların etkileyici bir anlatısı.