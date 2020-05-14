Vali Karaloğlu duyurdu: Antalya'da bir koronavirüs önlemi daha kaldırıldı

14 Mayıs 2020 Perşembe, 19:41

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, daha önce yasaklanan denizde ve iç sularda amatör su ürünleri avcılığı faaliyetlerine ilişkin, salgınla mücadelede gelinen aşama ve ilgili kurum temsilcileriyle istişareler sonrasında yeniden değerlendirmede bulundu.

Buna göre, il genelinde sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin durdurulması uygulamasının devamı kararlaştırıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda "Vakit tamam. Çoktandır beklenen müjdeli haberi veriyoruz. Amatör balıkçılarımız maske takmak, sosyal mesafe ve ekteki kararda belirtilen kurallara uymak şartıyla, artık teknelerinden olta ile avlanabilirler" dedi.

Vali Karaloğlu açıklamasında ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararlarını da açıkladı:

* Denizde ve iç sularda amatör su ürünleri avcılığı faaliyetleri durdurulmuştu. 14 Mayıs tarihinden itibaren, Antalya genelinde sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin ve su altı tüfeği, zıpkın gibi aletlerle avcılığın yasaklılığının devamına karar verildi.

* Ancak denizde özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığının, olta ile; tam boyu 5 metre ve altında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 2 kişi, tam boyu 6 metre ile 10 metre arasında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 3 kişi ve tam boyu 10 metreden fazla olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 5 kişi bulunması şartıyla izin verildi.

MASKE ZORUNLU

Kararda, "Tekne içerisinde bulunulduğu sürece maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve yürürlükteki mevzuat kurallarına uyulması kaydıyla yapılabileceğine, kararın takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatları ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

CEZAİ İŞLEM

Kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve uymayanların adli makamlara bildirilmesine karar verildi.