Vali Yerlikaya: "Marketler bu akşam 21.00'e kadar açık, alışverişi son ana bırakmayın"

17 Nisan 2020 Cuma, 15:32

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pandemi süresince yapılan çalışmalar ve hafta sonu alınacak tedbirler hakkında basın açıklaması yaptı.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

- İnsanlığın dönüm noktalarından birisine şahitlik ediyoruz. Hep birlikte sabırla bu sürece uyum sağlamak için çalışıyoruz.

- İstanbul'da 16,5 milyon nüfusa sahibiz. Sevgili istanbullular, salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz veriyoruz.

- Maske dağıtımında PTT'ler ve eczaneler aktif bir rol üstleniyor. PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerden 7,5 milyon maske vatandaşlarımızdan teslim alındı. Bu akşama kadar 10 milyonu geçecek inşallah.

- İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine 100 bin, Pazarcılar Odamıza 150 bin, Taksiciler Odamıza 200 bin, Fırıncılar Odamıza 150 bin, Su Satıcıları Odamıza 10 bin, HAVAŞ çalışanlarına 200 bin, Emlak Konut şantiyelerinde çalışan işçi kardeşlerimize 150 bin, Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hallerine 150 bin olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.

- Cumhurbaşkanlığının 926 bin paketi evlere teslim edildi.

- Vefa Destek Grubu 326 bin çağrıya cevap verildi .

- 123 bin vatandaşa evinde maaş ödemesi yaptık.

- Cumhurbaşkanlığımızın 65 yaş ve üstü yaşlılara yönelik maske ve kolonya yardımını göndermeye devam edeceğiz.

- Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, sosyal tesis ve yurtlarda 5720 odayı onların hizmetine sunduk. Sağlık çalışanlarına ulaşım desteği sunduk.

- Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederek, şükranlarımızı sunarak tüm desteği vereceğiz. Vefa Grubu, 310 bin kişinin ihtiyaçlarını karşıladı.

- Marketler bu akşam 21.00'e kadar açık. Lütfen alışverişi son ana bırakmayın. Fırınlar hafta sonu açık. Kurallara uyalım. Son olarak 'Evde kal İstanbul' demek istiyorum.



