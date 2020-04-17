Validen kadınlara 'altın günü' uyarısı: Ağır cezalar uygularız

17 Nisan 2020 Cuma, 09:21

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte alınan koronavirüs tedbirlerini anlattı.

Vali Şahin, kentte maske sıkıntısı bulunmadığını belirterek, "Valiliğimiz henüz maske satışı yasaklanmadan şehrimizdeki firmalardan maske temin etmişti. Daha sonra hibe ettiler. Sağlık Bakanlığı 400 bin adet maske gönderdi. 400 bine yakın da biz aldık. 746 bin adet maske alındı, 300 bine yakını dağıtıldı. Dağıtılmaya da devam edecek. 240 bin kadarı belediye tarafından alındı. Belediye 53 binini dağıttı. Şehrin çeşitli noktalarına AFAD çadırları kuruldu, oralardan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Şehrin girişlerinde polislerimiz dağıtıyor. Otobüslere dağıtılıyor, çarşı girişlerinde, pazar girişlerinde maskeler dağıtılıyor. İlçelerimize gönderdik. Şehir merkezi nüfusunun iki katı kadar maske dağıtımı yapılıyor. 40'a yakın tekstil firmamız Batman’da maske üretiyor. Sağ olsunlar bize ciddi takviyelerde bulundular. Şehrimizde maske sıkıntısı yok. Çarşı ve pazarda herkes çok kolay ulaşabilir" dedi.

'REHAVET ÇOK TEHLİKELİ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin dört bir yanında önlemler aldıklarını anlatan Vali Şahin, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle kadınların bir araya gelip düzenledikleri altın günlerinin takibe alındığını kaydeden Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Bazı çevrelerin 'Bize bir şey olmaz' rehaveti çok tehlikeli. Nitekim bu rehavetle birlikte birkaç gün içinde üçe katlanan rakamlarla karşılaştık. Yine Batman diğer illere nazaran iyi noktada, ama bu rehavet devam ederse bir anda kötü durumlara düşebiliriz. O yüzden rehavete asla kapılmamalıyız. Bu hususta kararlıyız. Valilik olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun alacağı kararları tereddütsüz uygularız. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı söz konusu. Vatandaşlarımızın anlayışlı olması lazım. Son toplantıdan sonra biraz toparlanma var ama yine de şu gördük; havaların ısınmasıyla birlikte piknikler. İnanılmaz bir piknik manzarası gördük. Herkes mangalını alıp Dicle ve Batman Çayı kenarına koşmaya başladı. Bunları engelliyoruz. Bu zamanlar piknik zamanları değil, işte kahvaltı grupları, esnaf toplanıyor arka bahçede kahvaltı kalabalıkları oluşturuyor. Ya da işte ablalarımız, hanımefendilerimiz keklerini, börekleri alıp, evlerde altın günleri yapıyor. Bu zaman öyle bir zaman değil. Gerekirse tespit edilen site yönetimlerine ağır cezalar uygularız. Siteyi karantinaya da alabiliriz. Bunu belirlediğimizde gereğini yaparız."









