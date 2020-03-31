Valinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada Vali Osman Bilgin'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2020 Salı, 18:35

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e Salı günü yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Bilgin 14 gün boyunca vali konağında karantinada kalacak.

Bilgin'in yerine Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı görev yapacak. 



Video Haberler