Valinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada Vali Osman Bilgin'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e Salı günü yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Bilgin 14 gün boyunca vali konağında karantinada kalacak.
Bilgin'in yerine Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı görev yapacak.
Video Haberler
- Muharrem İnce'den videolu IBAN tepkisi
- Belediye Mersin'de esnaf ve yoksula nefes oldu
- huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı
- İmamın 'koronavirüs' paylaşımı paniğe neden oldu
- CHP'den İstanbul'daki 65 yaş üstü yurttaşlara destek
- Bağış kampanyası başlatan Erdoğan'a CHP'den zor soru
- Marmaris'te kıyıya 50 metre mesafede görüntülendi!
- 'Erkekten hemşire mi olur?' deyip otobüsten attı
- İngiltere’de dehşete düşüren görüntüler!
- Belli ki uzunca bir süre evdeyiz deyip şarkı söyledi