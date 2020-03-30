Van Gogh tablosu gece yarısı operasyonuyla çalındı

30 Mart 2020 Pazartesi, 17:59

Tablonun bulunduğu, başkent Amsterdam’daki Singer Laren müzesi, ünlü ressama ait müzede bulunan, “Bahar Bahçesi” adlı tablonun erken saatlerde çalındığını duyurdu.

Soygunda Van Gogh tablosu dışında sanat eserlerinin de çalınıp çalınmadığı henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlanmadı. Ancak Pazartesi öğleden sonra bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

İşte o tablo,

Singer Laren müzesi, Amerikalı William ve Anna Singer çiftinin, çeşitli modernist akımlara ait örnekler barındıran zengin koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

