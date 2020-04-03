Van'da korkutan deprem

Van'da saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2020 Cuma, 09:00


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