‘Vatandaş Mustafa’nın adı Samsun’daki parka verildi...

06 Mart 2020 Cuma, 10:35

Uzun yıllar doğup büyüdüğü Fırtına Vadisi’nde yapılacak HES’e karşı mücadele eden ve adı simge haline gelen “Vatandaş Mustafa”, Samsun’un Atakum ilçesindeki bir parkta yaşayacak. Parkın açılışına “Vatandaş Mustafa”nın oğulları, gazeteci Ali ve Musa Orhan ile kızı Nilay Orhan katıldı. Parkın açılışının ardından Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi’nde “Karadeniz Yarına da Kalsın” paneli düzenlendi. Panelin yöneticiliğini Trabzon Düşünce ve Kültür Platformu Başkanı, avukat Muammer Aydın yaparken, emekli amiral Türker Ertürk, gazeteci Pelin Cengiz, turizmci Ali Çömez konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Karadeniz’in içinde bulunduğu çevre sorunlarına değinilerek, çözüm önerilerinde bulunuldu.

Mecliste kabul edilmişti

Mustafa Orhan’ın 3 Kasım’da yaşamını yitirmesinin ardından, anısını yaşatmak ve mücadelesini genç kuşaklara tanıtmak için Trabzon Düşünce Kültür Platformu Samsun Temsilcisi Ali Çömez, “Vatandaş Mustafa”nın adının bir parka verilmesini önermiş, öneri Atakum Belediye Meclisi’nde de kabul edilmişti. SAMSUN