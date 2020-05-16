Vedat Milor'dan TFF Başkanına gönderme: Yemeğe devam edeceğim
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin başlamasıyla ilgili sözlerine göndermede bulundu.
Son zamanlarda sosyal medyayaı aktif şekilde kullanan ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin başlamasıyla ilgili sözlerini ti'ye aldı.
Özdemir'in "Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu. Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz" açıklaması özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Özdemir'in tartışma yaratan açıklaması çok sayıda sosyal medya kullanıcısının eğlenceli paylaşımına neden olurken bir paylaşım da Milor'dan geldi.
Vedat Milor, "Değerlendirmeye gittiğim restoranda yan masalardakiler pozitif çıksa da yemeğe devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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