Veli Ağbaba: Ahlat'taki sarayın inşaatında çalışan 2 işçinin korona testi pozitif çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatında 2 işçinin koronavirüs olduğunu iddia etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatında 2 işçinin koronavirüs olduğunu iddia etti.
Ağbaba şöyle konuştu:
“Saray hükümeti Ahlat'taki saray inşaatına durmadan duraksamadan devam ediyor. 4 bin odalı bir kaçak saray var yetmedi. Üsküdar'da konut yetmedi. Huber Köşkü yetmedi, Marmaris'teki yazlık saray yetmedi, uçak yetmedi, Ahlat'ta bir saray yapılıyor. Bu sarayda bizim tesptilerimize göre 2 tane işçimizin koronavirüs testi pozitif çıkmış. Ona rağmen Ahlat'taki sarayın yapımına devam ediliyor. Ahlat'ta işçilerin can güvenliği riske atılarak devam ediyor. Bu acele nedir?”
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