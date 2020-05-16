Venezuela futbolunda 2020 sezonu iptal
Latin ülkesi Venezuela'da futbolda 2020 sezonu iptal edildi.
Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2020 sezonu iptal edildi.
Venezuela Futbol Federasyonu, salgın tedbirleri kapsamında birinci ve ikinci liglerde 2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu.
Liglerde mevcut puan durumlarının geçerli sayılmayacağı ve şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.
Salgın sebebiyle mart ayında askıya alınan birinci ligde, 6 hafta sonunda 16 puan toplayan Zamora, zirvede yer alıyordu.
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