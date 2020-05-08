Venezuela'da 2 'paralı asker' daha yakalandı

08 Mayıs 2020 Cuma, 22:03

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, silahlı eylem ve darbe yapmak için ülkeye gelen, “paralı asker” olarak nitelediği 2 kişinin daha yakalandığını açıkladı.

Bakan Lopez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Onları arıyoruz, saklanamayacaklar! Puerto Cruz’un dağlık bölgesinde 2 paralı asker yakaladık ve daha fazlası için geliyoruz. Bu baskını finanse eden politik patronlar nerede?” ifadesini kullandı.

Venezuela hükümetinin darbe planlama suçlamasıyla yakaladığı “paralı asker” sayısı 25’e yükseldi.

Öte yandan, güvenlik güçleri, silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak amacıyla ülkeye giren kişilere karşı operasyonlara devam ediyor.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatlarıyla başkent Caracas’ın batısını da kapsayan Miranda eyaletinin Petare bölgesinde bu kişilerin yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı.

Venezuela’da 3 Mayıs’ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmış, 8 kişi öldürülmüştü.

Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Silvercorp CEO’su Jordan Goudreau ile Guaido’nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Yakalananlar arasındaki 2 ABD’li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya’da bazı birlikleri eğitip Venezuela’da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

TRUMP: BİRAZ FARKLI YAPARDIM

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki darbe girişiminde ABD’nin parmağı olduğu iddialarını reddetti. Trump, Fox News kanalına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin Venezuela’daki darbe girişimiyle ilgisi olduğu iddialarını reddeden Trump, Nicolas Maduro yönetimini üstü kapalı biçimde tehdit etti.

Trump, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Yönetimimin bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Eğer Venezuela ile ilgili bir şey yapsaydım böyle yapmazdım, biraz farklı yapardım. Adına da işgal denirdi” ifadesini kullandı. Trump ayrıca, söz konusu girişimi düzenlediği belirtilen Amerikalı askerlerin sızma operasyonunun “beceriksizce” yapılmış kötü bir saldırı olduğunu kaydetti.