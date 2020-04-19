Villaya kumar baskını: 19 kişiye ceza kesildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 19 kişiye 67 bin 298 lira para ceza kesildi.
Salihli'nin Barış Mahallesi'nde bir villada kumar oynatıldığı ihbarını alan Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, villaya baskın düzenledi. Çilingir yardımı ile girilen villada oyun kartları, yaz boz kağıtları ile poker masası ele geçirildi.
Ayrıca, baskında 3'ü kadın 19 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 67 bin 298 lira para ceza kesilerek villa mühürlendi. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 6'sının 15 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda yine haklarında işlem yapıldığı belirtildi.
Video Haberler
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!
- Belge alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular
- Doğum günü partisini polis bastı: 46 gözaltı
- Akın ettiler! Yasak öncesi kilometrelerce kuyruk oluştu
- Kaza anı kamerada: Tramvay otobüse böyle çarptı!
- Yılanların en çok korktuğu şeyi açıkladı