"Virüs baskete bulaştıysa vebalini kim ödeyecek?"

21 Mart 2020 Cumartesi, 14:34

Avrupa Şampiyonu olduğu dönemde Beşiktaş Basketbol Takımı'nın sorumlu yöneticiliğini yapan Hasan Bozkurter, Fenerbahçeli oyuncu ve idarecilerin koronavirüs tehlikesi ile karşı karşıya kalması üzerine TBF'yi ağır dille eleştirdi. Fenerbahçe Beko'nun riskli süreçte TOFAŞ ve Beşiktaş'la karşılaştığını ve bu ekiplerin de risk altında olduğuna vurgu yapan Bozkurter, "Bu işin vebalini kim ödeyecek" dedi.

TBF'nin, "seyircisiz oynama" önerisine uyarak belki de Fenerbahçeli oyuncuların hastalanmasına çanak tuttuğuna dikkat çeken Hasan Bozkurter, "Devletimiz, halkına otobüse binme, vapura binme, evinde otur, dolaşma diyor. Ama sporcuları basketbolcuları futbolcuları düşünen olmadı. Bu oyuncular, hakemler, görevliler neyle geliyordu o salonlara, idmana? Hani sokağa çıkmak riskti. Demek ki biz bu oyuncuları riske attık ve şimdi Fenerbahçe'de koronavirüs endişesi var. Oyuncu olmadan federasyon olmaz, ama biz kendi oyuncumuzun, kulübümüzün menfaatini koruyabiliyor muyuz? Eğer Fenerbahçeli oyuncu ve görevliler hasta olduysa, bunun vebalini kim ödeyecek? Tek bir sporcu ya da yakınan bir şey olur, kayıp yaşanırsa bunun hesabını kim ödeyecek? Buradan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na soruyorum, seyircisiz oynama kararı alanlara soruyorum, bu hastalıkta ve yayılmasında hiç mi vebaliniz yok? Kendinizi sosyal mesafe diye korumaya alıp, basketbolcuların vücut vücuda oynamasına nasıl izin verdiniz?" ifadelerini kullandı.







