Virüsten korumak için satışı yasaklanmıştı: Meksika'da sahte içkiden en az 100 kişi öldü
Meksika'da sahte alkol tüketimi can almaya devam ederken sayının en az 100 olduğu tahmin ediliyor. Virüs önlemleri kapsamında birlikteliği önlemek isteyen hükümet, alkol üretimi yaklaşık 1 ay önce durdurmuştu.
Virüs önlemleri kapsamında birlikteliği önlemek isteyen hükümet, alkol üretimi yaklaşık 1 ay önce durdurmuştu. Meksika'da son iki haftada sahte alkol tüketiminden en az 100 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında alkol tüketimi engellemek
isteyen Meksika hükümeti satışı durdurunca ülkede sahte alkol kaynaklı ölümler
meydana gelmeye başladı. Özellikle 2 haftadır devam eden sahte içki kaynaklı
ölümlerde sayının en az 100 olduğu tahmin ediliyor.
Bir diğer açıklamaya göre de; hafta sonundan bu yana sahte
içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 oldu.
Ülkedeki yerel yetkililer sahte alkol tedarikçileri bulmak
için çalışma başlattı. Ayrıca vatandaşa bilmedikleri alkolleri içmeme
çağrısında bulundular.
Nisan ayında, salgın sırasında insanların evde kalması
nedeniyle aile içi şiddeti önlemek için alkol satışlarını kısıtlanmıştı.
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