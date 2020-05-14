Virüsten korumak için satışı yasaklanmıştı: Meksika'da sahte içkiden en az 100 kişi öldü

14 Mayıs 2020 Perşembe, 16:31

Virüs önlemleri kapsamında birlikteliği önlemek isteyen hükümet, alkol üretimi yaklaşık 1 ay önce durdurmuştu. Meksika'da son iki haftada sahte alkol tüketiminden en az 100 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alkol tüketimi engellemek isteyen Meksika hükümeti satışı durdurunca ülkede sahte alkol kaynaklı ölümler meydana gelmeye başladı. Özellikle 2 haftadır devam eden sahte içki kaynaklı ölümlerde sayının en az 100 olduğu tahmin ediliyor.

Bir diğer açıklamaya göre de; hafta sonundan bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 oldu.

Ülkedeki yerel yetkililer sahte alkol tedarikçileri bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca vatandaşa bilmedikleri alkolleri içmeme çağrısında bulundular.

Nisan ayında, salgın sırasında insanların evde kalması nedeniyle aile içi şiddeti önlemek için alkol satışlarını kısıtlanmıştı.



