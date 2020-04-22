Vitrindekiler, bugün çocukların!
Yazarlarımız Burcu Yılmaz, Hafize Çınar Güner, Simlâ Sunay, dergimizde yayımlanan Kitapçı adlı köşelerinde, her hafta çocuk yayıncılığının en önemli örneklerini mercek altına alıyorlar. 23 Nisan dolayısıyla Vitrindekiler başlığı altında yazarlarımızın bu değerlendirmelerinden bir seçkiyi paylaşıyoruz. Çocuk ve genç okurlara özellikle de ailelere yol gösterici nitelikte özel bir Vitrindekiler çalışması.
Yazarlarımız Burcu Yılmaz, Hafize Çınar Güner, Simlâ Sunay, dergimizde yayımlanan Kitapçı adlı köşelerinde, her hafta çocuk yayıncılığının en önemli örneklerini mercek altına alıyorlar. 23 Nisan dolayısıyla Vitrindekiler başlığı altında yazarlarımızın bu değerlendirmelerinden bir seçkiyi paylaşıyoruz. Çocuk ve genç okurlara özellikle de ailelere yol gösterici nitelikte özel bir Vitrindekiler çalışması.
Bu Ne Gürültü Patırtı! /
Gökçe Gökçeer / Resimleyen: Yusuf Tansu Özel / Meav Yayıncılık / 2020 / 40 s. /
7+ yaş
Havai fişekler, gecenin karanlığında
bir görünüp bir kaybolan rengârenk ışıltılarıyla ve her şeyi bastıran güçlü
sesleriyle bir büyü gibi hepimizi etkisi altına alır. Fakat bu görsel şölenin
doğaya, hayvanlara, insanlara büyük zararlar verdiğini biliyor muydunuz? Son
zamanlarda hayvan hakları savunucularının da çokça dile getirdiği bu konunun
bir çocuk kitabında karşımıza çıkması sevindirici. Pöti serisinden tanıdığımız
Gökçe Gökçeer, resimli çocuk kitaplarından sonra bu kez ilkokul çağı çocukları
için yazmış ve havai fişek gerçeğini tüm yönleriyle okura anlatmış. Gökkuşağı
Sokağı’ndaki çocuklar ve sokak hayvanları mutlu mutlu yaşayıp oyunlar oynarken
iki akşam üst üste patlayan havai fişekler bir anda her şeyi değiştirir.
Başlangıçta sesten biraz tedirgin olsalar da bu ışıltılara hayran kalan
çocuklar, kanadı zarar gören bir martının sayesinde havai fişeklerin doğaya
verdiği tahribatı anlayıp harekete geçerler. Ece’nin araştırma yapıp
hazırladığı kâğıtları tüm evlere ve okuldaki arkadaşlarına dağıtmak için işe
koyulurlar. Peki Ece, bu kâğıtlara neler yazmıştır? Havai fişeklerin çevreye
verdiği zararlar nelerdir? Bu soruların yanıtlarını öğrenen okur artık havai
fişek kullanımına kayıtsız kalmayacaktır.
Kahraman Burunlar / Nihan
Temiz / Resimleyen: Dilem Serbest / Altın Kitapları / 2019 / 64 s. / 8+ yaş
Hayvan hakları konusunda bir güzel
kitap daha! Son on yılda bu konuda toplumumuzda ciddi bir bilinçlenme söz
konusu olsa da gerekli yasal düzenlemeler yapılmadıkça ve haklar eğitimi
bütünlüklü olarak öğretim programlarında yer almadıkça maalesef pek fazla yol
alamayız. Öğretim programlarındaki bu önemli boşluğu, bu konuda yayımlanmış çocuk
kitapları doldurulabilir ve çocuklarda farkındalık yaratılabilir. Kahraman
Burunlar, bir çocuğun doğum günü için evcil hayvan dükkânından satın alınan
sonra da ormana terk edilen Border Collie cinsi bir köpeğin yürek burkan
hikâyesini anlatıyor. Aslında sadece Çakıl adındaki bu köpeğin değil onun gibi
pek çoğunun hikayesine tanık olan okur, evcil hayvan dükkânlarından hayvan satın
almama, hayvanların da duyguları olduğunu anlayıp onlarla empati kurabilme,
bakamayacağı hayvanı sahiplenmeme, sahiplendikten sonra ise terk etmeme
konusunda bilinçlenecektir.
Annemle Babam Sınıfta! /
Luc Blanvıllaın / Çeviren: Mehmet Erkurt / Can Çocuk / 2010 / 124 s. / 10+ yaş
Ergenler sürekli anne ve babalarının
onları bir türlü anlamadıklarından yakınır. Aslında pek de haksız sayılmazlar.
Onlar biyolojik, duygusal ve sosyal değişimlerle boğuşurken bizler onlardan
yaşamın hızına bir an önce ayak uydurmalarını bekleriz. Biz de o dönemden
geçtiğimiz halde! Söylesenize onları anlamak için illa o yaşlara geri dönmemiz
mi lazım? Sanırım evet, en azından Fanny böyle düşünmüş olacak ki bir sabah
uyandığında annesi ve babasının da onun gibi on bir yaşında olduğunu görür.
Fanny’nin annesinin arkadaşı olan psikoloğa göre bu durumu Fanny’nin bilinçaltı
istemiştir. Fanny’nin apita olan annesi
ve televizyon senaristi olan babası işlerine güçlerine bakmak yerine kızlarıyla
birlikte okula gidip gelmeye başlar; onun kuzenleri olarak altıncı sınıfta
yerlerini alırlar. Sonra ne mi olur? Öğrenci, öğretmen ve ebeveyn ilişkilerini
eğlenceli bir şekilde ele alan roman akıcı dili, macera ve komedinin eksik
olmadığı kurgusuyla bir solukta okunuyor.
Köstebek / Nazlı Deniz
Güler / Resimleyen: Yücel Özalp / Çınar Yayınları / 2020 / 34 s. / 7+ yaş
Köstebek, toprağın derinliklerinde,
evinin en sevdiği köşesinde huzur içinde uyurken büyük bir sarsıntıyla sıçrar.
Yanı başında başlayan inşaat yüzünden biricik eşyaları ve eviyle vedalaşmak
zorunda kalır. Ancak koca şehirde sığınacak bir parça toprak bulamaz. Umutla
girdiği evcil eşya mağazasından da yaşlı ve para etmediği için kovulur. Yalnız
ve yaşlı bir köstebek nereye gider? Küçücük bir köstebek için bu dünyada bir
yer yok mudur? Öykü sadece tahrip edilen doğa yüzünden evsiz bırakılan
hayvanları değil apitalist emeller
yüzünden yurtsuz bırakılan insanları da düşündürüyor.
Kardan Adamın İçindeki
Adam / Hilal Gürsu / Resimleyen: Müjde Başkale / Hep Kitap / 2020 / 32 s. / 6+
yaş
Bu kitabı okurken Dickens'ı veya
Oscar Wilde'ı anımsayabilirsiniz. Klasik metinleri anımsatan havası, kurgusu ve
akıcı diliyle Kardan Adamın İçindeki Adam bencil, öfkeli, hiç gülmeyen, kalbi
gibi bedeninin de buz tutmasını isteyen bir adamın öyküsü. Adam istediğini elde
ediyor da; neyse ki bir süreliğine... Neşeli çocuklara ve durmadan şarkılar
söyleyen bir kuşa dayanmak bazen zor olabilir öyle ya... Yalnız okur şu soruyu
sormadan edemiyor: Her yan karla kaplıyken sıcak çamur topları nereden çıkıyor?
Öte yandan, okumaya yeni başlayan çocuklara yönelik resim kitabın kapağında
yazar ve çizerin adı eşit puntoyla yazılsa daha hakkaniyetli davranılmış olurdu
kuşkusuz.
Terapi ve Diğer Şeyler /
Sempé / Çeviren: Damla Kellecioğlu / Desen Yayınları / 2020 / 60 s. / 13+ yaş
Sempé’nin muzip, ironik, kıkırdatan
yeni karikatür kitabında bu defa başrolde terapistler, tedirgin hastaları ve
azıcık da çiftler var. Tüm bu malzemeden ortaya çıkabilecek şeyleri düşünmek
bile ilgi çekici. Çok farklı şeyleri ele almıyor Sempé. Neredeyse her şey
bildik. Ama sanatçı özgün, matrak çizgileriyle yaklaştığında bambaşka bir hal
alan olaylara ilişkin karikatürler okuru daha kapaktan itibaren
heyecanlandırıyor.
Çocuk, Kayık ve Canavar /
Samantha M. Clark / Çeviren: Irmak Taştan / Timaş / 2019 / 216 s. / 11+ yaş
Çocuk, Kayık ve Canavar’da, ıssız
bir sahilde uyanan ve ne kim olduğunu ne de oraya nasıl geldiğini hatırlayan
bir çocuğun okuru da zorlayacak macerasını okuyoruz. Gerçeklik algısı
zedelenmiş, bu arada gözünün önünde birden belirip kaybolan görüntülerle evine
dair şeyler hatırlayan ve bulunduğu yerden uzaklaşabilmesinin tek yolu tehlikeli
denizi, yeşil duvarı yani ormanı alt etmek olan çocuk bir yandan da ona durmadan
başaramayacağını söyleyen “gıcık” iç sesiyle baş etmeye çalışıyor. Çocuk,
aşması gereken bir güçlükle karşılaşıp kendini ne zaman yüreklendirmek istese
bize hikâye içinde hikâye sunan ve iç içe geçmiş hikâyelerin birbiri üzerindeki
kudretine de işaret eden bir yol izliyor: “Bir zamanlar yenilmez olan bir çocuk
varmış.” Roman boyunca karşılaştığımız hayvanların temsil ettiği şeyleri
çocuğun hikâyesine tanık oldukça, ondan önce, çözmeye çalışıyoruz biz de. Okuru
yarattığı atmosferin içine çeken, hatta biraz afallatan, ailenin birey
üzerindeki etkilerini sorgulatan ilgi çekici bir roman.
Ormanda Eğlence / Gianni
Rodari / Resimleyen: Sophia Fatus / Çeviren: Sima Özkan / Fom Kitap / 2020 / 128
s. / 8+ yaş
Evinizde yiyecek bulamadığı için
sizi terk eden, üstelik bunu nazik bir mektup bırakarak yapan bir örümcek düşünün.
Ya da upuzun sakalı olan, hatta öyle ki evi bile kendi sakalından yapılmış, bir
adamı... Bir unvanınız yoksa size şıp diye bir unvan verecek bir telefon
servisini, biter bitmez canlanan ve dünyayı dolaşmaya başlayan heykelleri, bir
dilim parmesanın içine yerleşen bir fare ailesini, hırsızlardan korktuğu için
kapısına not bırakan ve onlardan zili çalmalarını isteyen bir adamı sonra...
Gianni Rodari’nin Türkçeye yeni çevrilen kitabı Ormanda Eğlence’de türlü türlü
öykü var. Öykülerin ortak özellikleriyse içimize iyi niyet serpen neşeli
halleri.
Robin Hood / Yeniden
anlatan: Russell Punter / Resimleyen: Matteo Pincelli / Çeviren: Çiğdem Aka
Banguoğlu / Remzi Kitabevi / 2019 / 104 s. / 13+ yaş
Çizgi romanların kaybetmeye yüz
tuttuğu değerin, son yıllarda klasik eserlerin çizgiye dökülmesinin de
yardımıyla yeniden artmaya başlaması çok sevindirici. Çizgi romanların çocukken,
hatta büyükken, pek çoğumuza okuma alışkanlığı kazandırmadaki ve hatta görsel zekâmızı
artırmadaki yardımı göz ardı edilemez. Bin defa okusak da değerinden bir şey
kaybetmeyen klasiklerin çizgi roman versiyonları her yaştan okurun ilgisini
çekecektir. Remzi Kitabevi’nin Çizgi Klasikler dizisinin bir parçası olan Robin
Hood da daima güncel kalan konusu, adalet arayışıyla, göz ardı edilemeyecek
çizgi romanlardan.
Şehirdeki Küçük / Sydney
Smith / Çeviren: Gonca Özmen / Kırmızı Kedi Yayınları / 2020 / 40 s. / 4+ yaş
Kocaman bir şehirde küçücük
hissetmenin ne demek olduğunu çoğumuz bilir. Kocaman bir şehirde küçücük bir
çocuk olmanın ne demek olduğunu peki? Aralarında New York Times Yılın En İyi
Resimli Kitap Ödülü de bulunan bu bol ödüllü kitap kayıp kedisini arayan bir
kız çocuğunun bakış açısından şehrin karmaşasını görmemizi sağlıyor. Anlatıcı,
bir yandan bu karmaşayı anlatırken bir yandan şehirdeki sığınakları tarif
ediyor. Küçük kızın dönecek güvenli, sessiz bir evi var ve kitabın başından
itibaren hissettiğimiz tekinsizlik duygusunu azaltan, umut verici bir son bu.
Öte yandan sokakta yaşamak zorunda kalan çocukları düşünmeden edemiyorsunuz:
Şehirdeki sığınakların tarifi ve sessiz, sıcak yuvaya yapılan vurgu okurun
dikkatini bu yöne çekme konusunda gayet başarılı. Renk paletinin, tekniğin ve
karakter tasarımlarının kitabın albenisine katkısı ise tartışılmaz.
Ay Pastanesi / Zeynep
Alpaslan / Resimleyen: Orhan Ata / Paraşüt Kitap / 2020 / 32 sayfa / 6 + yaş
Ay Pastanesi, zengin Türkçesi, müzikal
dili, ayrıntılı anlatımıyla ve belli tonlarda renklendirilmiş hikâyenin özgünlüğüne
eşlik eden desenleriyle özel bir resimli kitap. Böylesi keyifli, yerli resimli
kitaplara rastlamak çok sevindirici. “Bayan Tavşan mutlulukla gülümsedi kendi
kendine. İşte, kötü günlerin ardından güzel günler gelmişti yine... Hayat
yeniden çok güzeldi. Güzeldi, güzeldi, güzeldi!” Arka kapak tanıtım metninde
kitabın “mutluluk” ile ilgili olduğu vurgulanıyor ancak hikâyenin edebi
değerini bu karşılamıyor, hikâye bize her gün aynı duygusal güçte olamayacağımızı
ve duygularımızın da yaptığımız işi nasıl etkileyeceğini anlatıyor. Mutlu ve
mutsuz günlerimiz var ve yine olacaktır da. Bazen yaptığımız işte
motivasyonumuzu kaybederiz, sürekli aynı işi yapmak bizi asıl amacımızdan
uzaklaştırır. Bunu sürekli hatırlamanın bir yolu olmalı!
Çakıltaşı / Sezin Mavioğlu
/ Resimleyen: Volkan Akmeşe / Dinozor Çocuk / 2019 / 36 sayfa / 6 + yaş
Resimli hikâyenin kahramanı
Çakıltaşı bir evdir aslında. Evin kişileştirilmesi kitabın edebi değerini de
veriyor bize. Kentsel dönüşüm nedeniyle buldozerlerle (demir dişli canavarlarla)
yıkılacak ve yok olacaktır. Yaşlı anneannesinin evinin yok olmasını istemeyen
Doğa ve dostu sığırcıklar el birliğiyle bir mücadele başlatacak! “Bu demir
dişli canavarlardan kurtulmak neredeyse imkansızdı. Kuşlar, yaklaşan felaketi
önlemek için toplanıp bir karar aldılar. Uzak ülkelere kadar uçabilen sığırcık
kuşları, dünyanın dört bir yanındaki tarihi yapılara giderek şu haberi
ulaştıracaklardı: ‘Çakıltaşı yıkılıyooor!’” Sığırcıkların dayanışma için
çağırdığı Kız Kulesi, Galata Kulesi, Pisa Kulesi ve Taç Mahal gibi tarihi
yapılar yerlerinden kalkıp Çakıltaşı için canavarların önünde siper olur.
Tarihi yapılar genellikle yıkılmaz çünkü ortak hafızayı tutarlar, peki ya evler?
Onlar da bir ailenin hafızasını taşıyan “tarihi değer” değil midir?
Anna’yı Gören Var Mı? /
Susanna Mattiangeli / Resimleyen: Chiara Carrer / Çeviren: Bahar Ulukan / Çınar
Yayınları / 2020 / 36 sayfa / 5 + yaş
Farklılıklara dikkat çeken, birisini
aceleyle tanımlarken aslında ayrıntıları ve aslında onu o yapan tüm özellikleri
nasıl atladığımızı ironik bir biçimde anlatan resimli hikâye pazarda kaybolan
Anna hakkında. Anna’nın bulunması için onun öncelikle fiziksel olarak
tanımlanması gerek. Ama bu tanımlama Anna’yı anlatmak için hiç yeterli
olmayacak. “Anna tıpkı diğer kız çocukları gibi göru¨nebilir ama aynı zamanda
tıpkı diğer tu¨m kız çocukları gibi o da özel ve biriciktir. Bazen yumuşacık ve
sakindir, bazen de serttir, dikenlerini çıkarır. Çok bu¨yu¨ktu¨r, kocamandır
Anna ama bazen bir kutuya sığabilecek kadar ku¨çu¨lu¨r... Onun gibisi sadece
bir tanedir.” Bu nedenle de annesi, tüm endişelere rağmen, onu ararken Anna’yı
anlatmayı bırakmıyor. Her çocuk biriciktir diyen kitabın resimlerinde çocuk çizgilerinden
esinlenilmiş.
Biyoçeşitlilik: Hubert
Reeves Anlatıyor / Hubert Reeves, Nelly Boutinot / Resimleyen: Daniel Casanave
/ Çeviren: Ayşe Güren / Kuraldışı Yayıncılık / 2020 / 64 sayfa / 8 + yaş
Değeri her geçen gün artan, güncelliğini koruyan kavram biyoçeşitlilik
hakkındaki bu değerli çizgi roman, “yıllardır, bildiklerini sadeleştirerek
halka yaymaya çalışan ünlü gökfizikçisi” Hubert Reeves’in ve Boutinot’un
kaleminden. Aynı zamanda bir seri olacak olan bu çizgi romanın kahramanı yazarlarından
biri, değerli Profesör Hubert Reeves! “Ve ona kulak verirsek ‘Yıldızlar
olmasaydı, biz de burada olmazdık.’ Biz kim miyiz? Solucanlarız, arılarız,
kırlangıçlarız, kelebekleriz, çam ağaçlarıyız, eğrelti otlarıyız, balinalarız,
filleriz, sivrisinekleriz, mantarlarız, insanlarız...” Gökbilim ile yerbilimi
bağlayan, türler arası ortak ve adil yaşamı salık veren bu kitabı mutlaka edinmeniz
dileğiyle.
Ejderhanı Nasıl Ateşlersin
/ Didier Lévy / Resimleyen: Fred Benaglia / Çeviren: Melisa Kesmez / Nesin
Yayınevi / 2020 / 32 sayfa / 4 + yaş
“Ağzından ateş çıkarmaktan vazgeçmiş
bir ejderhayı, tekrar bunu yapmaya nasıl ikna edersiniz?” Küçük bir erkek çocuğu
evcil ejderhasının eskisi gibi ağzından ateş püskürtmesini istiyor ama bu hiç
de kolay olmayacak gibi! Ejderha bir oyuncaktan farksız, çocuk ne yapsa, ne
kadar teknik, komik, saçma, pratik, akıllıca, zorlu taktikler denese de
olmuyor. Olmadı mı olmuyor, diyemiyoruz. Çünkü çocuk tam vazgeçtiği ve eski
anıların etkisiyle ejderhasını her haliyle sevdiğini fark edip onun soğuk
burnuna bir öpücük kondurduğunda, gökkuşağı renklerinde bir ateş çıkmaz mı, tam
da o burnun altından. Anlayış, hoşgörü, duyarlılık, empati, pozitif iletişim
öneren kitaptaki çok renkli ateşinin tüm dünyayı ısıtması ve uyandırması dileğiyle.
Tepetaklak Mitoloji- Dön
Evine Persephone / Kate McMullan / Çeviren: Gülen Işık / Epsilon Yayınevi /
2019 / 126 sayfa / 9 +yaş
Mitolojiyi pembe dizi tadında genç
okurla buluşturan kitap, mitolojik öyküleri bugünün dünyasıyla ele alıp günlük,
popüler bir dille anlatıyor. Persephone, aşırı korumacı annesi Demeter’den
uzaklaşmak için Yeraltı’na iner. Hades, Persephone’yi ülkesinin en korkunç
yaratıklarıyla tanıştırır ve en karanlık noktalarına götürür. Amacı güzel
tanrıçayı korkutup onun yeryüzüne geri dönmesini sağlamaktır. Ancak Persophone
annesinin yanına, yeryüzüne dönmemeye kararlıdır. Hades’in gösterdiği her şeyi
şaşırtıcı ve güzel bulur. Gündüzleri Harley ve Davidson adlı atlarının çektiği
arabasıyla ülkesinde dileği gibi dolaşan, akşamları koltuğuna yayılıp pizza
yiyerek televizyondaki Zeus Şov’u izleyen Hades’in yaşamı Persephone’nin
gelişiyle tamamen değişir. Hades’in üç başlı köpeği Kerberos da Persephone’den
hiç hoşnut değildir. Asabilerin de yardımıyla bahar tanrıçasını kandırıp onu
yeryüzüne, annesinin yanına gönderen Hades kısa süreliğine de olsa amacına
ulaşır. Ancak Persephone’nin de tezgâhladığı bir başka oyun vardır. Bu oyun
sayesinde Hades’i kendine âşık eder. Önceleri hileyle elde ettiği bu sevgi
zamanla gerçek aşka dönüşür. Ancak bu aşkın önünde büyük bir engel vardır;
Persephone’den ayrı kalmak annesi Demeter’i çılgına çevirmiştir. Kızının
telefonlarını açamaması sonucu tüm Olympos’u da peşine takan tanrıça soluğu
Yeraltı Dünyası’nda alır. Hades’in ağzından dinlediğimiz bu sürükleyici öykü
Yunan tanrılarıyla ve tanrıçalarıyla tanışmak isteyenler için eğlenceli bir seçim
olabilir. Serinin Yakıyorsun Hades adlı bir kitabı daha bulunuyor. Kitapların
sonunda ise “Kral Hades’in Pratik ve Kolay Mitoloji Rehberi” adında mini bir
sözlük yer alıyor.
İnek Möli Asla Unutmaz /
Pınar Erbaş / Resimleyen: Çağrı Odabaşı / Masalperest / 2019 / 24 sayfa / 4+
yaş
Her zaman en önde olması istenen
günümüz çocuklarının mükemmeliyetçi ve hırslı yanlarına biraz olsun iyi
gelecek, hataların en iyi öğrenme aracı olduğunu onlara duyumsatacak bir
kitapla karşı karşıyayız. İnek Möli, çiftliğin en titiz ve dikkatli üyesidir.
Gözünden hiçbir şey kaçmaz ve unutkanlıktan ise hiç hoşlanmaz. Bu özelliğiyle
de gurur duyar, sürekli kendisiyle övünür. Çiftlikteki diğer hayvanları unutkanlıkları
konusunda sertçe eleştirip kendisinin asla böyle hatalar yapamayacağını her
fırsatta yineleyip durur. Ancak doğum gününde başına gelenler sayesinde
herkesin hata yapıp zaman zaman bir şeyleri unutabileceğini anlar. Eee ne
demişler; “asla asla deme!”
Dünyayı Değiştirenler –
Marie Curie / Isabel Thomas / Resimleyen: Anke Weckmann / Çeviren: Levent
Pişkin / Kırmızı Kedi Çocuk / 2019 / 64 sayfa / 9+ yaş
Son zamanlarda pek çok yayınevinden
yaptıklarıyla insanlığa ışık tutan bilim insanlarının yaşam öykülerinin yer
aldığı serilerin yayımlandığını görüyoruz. Dünyayı Değiştirenler serisi de bu
serilerden yalnızca biri. Serinin şimdilik "Leonardo Da Vinci" ve
"Marie Curie" kitapları yayımlanmış. Bilim insanlarını tanımak, bilimsel
araştırma basamaklarını, bilimdeki gelişmeleri öğrenmek açısından oldukça önem
taşıyor. Bu kitapları okuyan çocuklar risk alma, pes etmeme, kararlı olma, emek
verme gibi pek çok değer üzerinde düşünecekler, bilimin bir zincir olduğunu
anlayacaklar. Kimi zaman o bilim insanlarıyla özdeşim kurarak kendi hedeflerini
kendileri belirleyebilecekler. Onların hayatlarını okurken o döneme ait pek çok
bilgi de edinecekler. Bilimsel düşünceden gitgide uzaklaşan eğitim sistemimiz
için değerli olan bu kitaplar çocuklara aklın ve bilimin yolunu gösterecek.
"Marie Curie" kitabı merak uyandıran girişi, okura nefes aldıran
tasarımı; sarı, pembe, beyaz ve siyah renkler kullanılarak yapılmış yazınsal
metni çok iyi bir şekilde tamamlayan özgün resimleriyle okuru kendine çekiyor
ve bu muhteşem bilim insanını her yönüyle okura sunmayı başarıyor. Kitabın
sonunda Marie’nin Müthiş Keşiflerinin Etkileri, Zaman Tüneli ve Terimler
Sözlüğü de bulunuyor.
Can ve Badem İz Peşinde –
Battaniyemi kim aldı? / Özge Lokmanhekim / Resimleyen: Mavisu Demirağ / Hep
Kitap / 2019 / 48 sayfa / 4+ yaş
Kitabın başında yazar, arkadaşı
Can’la tanıştırıyor bizi. Can meraklı, araştırmacı, kitap okumayı seven, doğada
vakit geçirmekten hoşlanan bir çocuktur. Okun tiyatro kulübünde ve basketbol
takımındadır. Evindeki köpeği Badem dışında sokak hayvanlarına da özen gösterir.
Onları sever, besler ve korur. Kısacası harika bir çocuktur. Ama bir gün Can’ı
üzen bir olay olur, bebeklik battaniyesi ortadan kaybolur. Can anneannesinin
ördüğü mavi battaniyesini aramaya koyulur. Ama her seferinde tam buldum derken
gördüğü mavi şeyin başka bir eşya olduğunu anlar. Can’la birlikte iz süren okur
sonunda battaniyenin yerini bulur. Bu yerde hem Can’ı hem de okuru tatlı bir
sürpriz bekliyordur. Bu serinin “Kurabiyelerimi kim yedi?” adlı bir kitabı daha
var. Mavisu Demirağ’nın kendine has çizimleri ve renkleri ile bütünleşen
serinin devamı gelecek gibi gözüküyor. Meraklı çocuklar, Can ve Badem’in peşini
bırakmayacaktır.
Kösbek - Yalnız ve Yaşlı Köstebek / Nazlı Deniz
Güler / Resimleyen: Yücel Özalp / Çınar Yayınları / 2020 / 34 sayfa / 7+ yaş
Köstebek, toprağın derinliklerinde,
evinin en sevdiği köşesinde huzur içinde uyurken büyük bir sarsıntıyla sıçrar.
Yanı başında başlayan inşaat yüzünden biricik eşyaları ve eviyle vedalaşmak
zorunda kalır. Ancak koca şehirde sığınacak bir parça toprak bulamaz. Umutla girdiği
evcil eşya mağazasından da yaşlı ve para etmediği için kovulur. Yalnız ve yaşlı
bir köstebek nereye gider? Küçücük bir köstebek için bu dünyada bir yer yok
mudur? Öykü sadece tahrip edilen doğa yüzünden evsiz bırakılan hayvanları değil
kapitalist emeller yüzünden yurtsuz bırakılan insanları da düşündürüyor.
Geliyor Gergedan / Heinz
Janisch / Resimleyen: Helga Bansch / Çeviren: Fahri Güllüoğlu / Yapı Kredi
Yayınları / 2020 / 28 s. / 5+ yaş
Heinz Janisch – Helga Bansch
ikilisinden güzel bir kitap daha... Geliyor Gergedan hem kulağa hem göze hitap
eden kitaplardan. Bildik bir konuyu, kendi olmanın güzelliğini, öyle sade ve
incelikli biçimde ele alıyor ki, mesela “Geliyor gergedan. Duruyor öylece.
Hüzünlü dağ.” cümlelerini okuduğunuzda içinize iyi niyetli şeyler üşüşüyor. Bu
koskocaman dağa ve arkadaşlarına belki de çocuklardan daha fazla yakınlık
duyacak büyükler. Sesli okumaya çok uygun, melodili metni ve zarif çizimleriyle
çok güzel bir resim kitap duruyor karşınızda.
Sözcü Koyunların Sözcük
Oyunları / Şiirsel Taş / Resimleyen: Gökçe Akgül / Doğan Egmont / 2019 / 104 s.
/ 9+ yaş
Bir sabah çoban, oğluna “saçma sapan
konuşma” diye bağırır ve bizim hikâye başlar! Annesi Güzçimeni, Sakız Kuzu’nun
Sözcü Koyunlar’la tanışma vaktinin geldiğine karar verir. Zira onlar saçmalığın
önemini bilen, kim bilir nerelerden firar edip Deva Yaylası’na sığınmış bilge
koyunlardır. Bu bilgeler Sakız Kuzu’ya sözcük oyunlarıyla dolu türlü türlü
saçma hikâyeler anlatır. Saçma olanın değerine inanıyor ve Laurence Sterne’ün
dediği gibi “kalıcı ve bilge saçmalıklar üretmenin zorluğunu” biliyorsanız
“Sözcük Oyunların Sözcü Koyunlarını” atlamayın! Saçmalığı yücelten kaç kitap
var şunun şurasında!
Sezer ve Tozar – Kaptan
Nero / Ingvar Ambjørnsen / Resimleyen: Per Dybvig / Çeviren: Deniz Canefe / Can
Çocuk / 2020 / 109 s. / 9+ yaş
Müjde! Sezer ve Tozar’ın dördüncü
kitabı çıktı. Kötü haberse “Kaptan Nero”nun, serinin son kitabı olması... Körfez
Pansiyonu gene değişik bir haberle çalkalanıyor. Pansiyonun yeni konuklarından
leylek Bayan Sırküpü’ne göre dünyanın sonu zaten yaklaşıyor. Denizin
açıklarındaki devasa, parlak göz neyin nesiymiş öğrenmek üzere bir araştırma
ekibi kuruluyor hemen ve macera başlıyor! Yine sürükleyici, yine kıkırdatıcı
bir kitap daha anlayacağınız! Siz de benim gibi üzülerek okuyacaksınız...
Duyuyorum / Romana
Romanyshyn / Resimleyen: Andriy Lesiv / Çeviren: Nilay Kaya / Final Kültür
Sanat Yayınları / 2020 / 64 s. / 7+ yaş
İki genç sanatçının hazırladığı ve
aralarında Bologna Ragazzi Kurgudışı Ödülü’nün de yer aldığı ödüller kazanan bu
dikkat çekici kitap, duymanın ne demek olduğuna, nasıl duyduğumuza, seslere ve
türlerine, bu arada Büyük Patlama’dan “Senfonik Eve”, parmak alfabesinden ses
insanlarına, gürültü kirliliğine dek pek çok bilgiye ve ayrıntıya ilgi çeken
bir tasarımla yer veriyor. Kurgudışı olmasına karşın içine edebiyatı da
kıyısından köşesinden, usulcacık yerleştiren bir kitap Duyuyorum.
Eğer Bir Geyikçiğe Top Kek
Verirsen / Laura Numeroff / Resimleyen: Felicia Bond / Çeviren: Yasemin Yener /
2020 / 36 s. / 3+ yaş
“Yanına biraz da reçel isteyecek.” Sonra siz de annenizin böğürtlen reçelinden vereceksiniz ona. Kekler bitince daha fazlasını isteyecek geyikçik. Sonra siz de... Laura Numeroff ve Felicia Bond’un altı kitaplık serisinin parçası olan kitap, dizinin öteki kitapları gibi dairesel ve eğlenceli bir hikâye anlatıyor bize. Neredeyse tekerlemeler gibi ilerleyen ve nihayetinde bizi başladığımız yere bırakan hikâyeler, sonunu bilsek bile kitapların bizi sıkmayacağını kanıtlar nitelikte. Kahramanlarını bir dakika bile yerinde oturtmayan bu eğlenceli kitapları çocuklar merakla okuyacak.
Anneannemin Fotoğrafları /
Özge Bahar Sunar / Resimleyen: Senta Urgan / Nesin Yayınevi / 2019/ 28 sayfa /
7 + yaş
Anneanne ve torun ilişkisi üzerinden;
geçmiş, yaşlılık, anı, belgecilik, arşivcilik, aile tarihi ve zaman
kavramlarını işleyen bu sımsıcak, biraz hüzünlü fakat umutlu resimli öykü,
grafik tasarımı, özgün resimleri ile de dikkat çekiyor... Küçük Ali ve artık
çok yaşlanmış olan anneannesi, Ali’nin annesinin ortaya çıkardığı eski albümler
sayesinde zamanda bir yolculuk yaparlar. Ali bu yolculuk sayesinde anneannesine
sadece yorgun, unutkan bir yaşlı olarak değil, güzel anılar biriktirmiş,
dopdolu bir yaşam sürmüş bir insan olarak bakabilecektir. Kitaptaki gerçekçi
yaşlı betimi övgüye değer. Yaşamın sadece bedenle bir ömürlük değil anılarla
daha uzun olabileceğini gösteren bu özel kitabı kütüphanenize mutlaka
katmalısınız.
Bongo, Ormanın Biricik
Ayısı / Delphine Perret / Çeviren: Ece Nahum / Redhouse Kidz / 2020 / 60 sayfa /
7 + yaş
Delphine Perret’in hem yazıp hem
çizdiği ödüllü kitabı Bongo, Ormanın Biricik Ayısı altı adet samimi, sıcak ve
pozitif öyküden oluşuyor. Bongo arkadaşları sansar, porsuk, sincap, tilki,
baykuş, tavşan ve kuşla beraber ormanda yaşıyor ama insanlarla iletişim
kurdukları bir dünyadayız. Bongo ve arkadaşları doğada son derece barışçıl,
yarı insanbiçimci bir hayat yaşıyorlar. Sözgelimi Bongo mağarada yaşıyor ama
posta kutusu var. Kitap okuyor ama çatalı nasıl kullanacağını bilmiyor. Hediye
üçlü kanepe kazanıyor ama onu dışarı koyuyor. Yazar özellikle ironiden
yararlanıyor, insanbiçimciliği tiye alıyor ve çocuk kitaplarında hayvanlara yüklenen
insan normlarının saçmalığını gözler önüne seriyor. Bu yüzden Bongo pişti de oynayabilir,
balı mektup zarfına koymaya da çalışabilir. Okumayı yeni öğrenen çocuklara
uygun, sade dilinin ve yumuşak anlatımının yanı sıra insanbiçimcilik
eleştirisiyle de özel bir değer katıyor.
Adalı / Junot Díaz / Resimleyen: Leo Espinosa /
Çeviren: Yasemin Yener / Bilgi Yayınevi / 2019 / 48 sayfa / 7 + yaş
Genellikle çok kültürlülük,
farklılıklar, ırkçılık, göçmenlik gibi politik meselleri işleyen ve son
yıllarda epey dikkat çeken, Pulitzer ödüllü, özel bir yazar Junot Díaz’ın yeni
kitabı Adalı, hikâyesi, meselesi ve harika çizimleriyle gerçekten muhteşem bir
kitap! “Lola'nın okulundaki her çocuk başka ülkelerden gelmişti. Öğretmenleri
Bayan Obi bir gün ‘Geldiğiniz ülkenin bir resmini yapıp yarın getirin’ dedi.
Ama Lola bir adadan gelmişti ve çok küçük yaşta ayrıldığı için orayı hiç
hatırlamıyordu. Sonunda çareyi adadan gelen tanıdıklarına sormakta buluyor,
herkes adayla ilgili neyi hatırlıyorsa onu anlatıyor ve ortaya değişik
hikâyelerle dolu rengârenk bir ada resmi çıkıyor.” Özeti böyleyken kitabı özel
yapanın dili olduğunu vurgulayalım. Lola’nın minik sosyolojik araştırması
sonucunda Ada’dan aslında neden göç ettiklerini öğrenmesi dikkate değer. Ve bu
nedenlerin; kasırga (iklim göçü) ve örtük bir biçimde otuz yıl hüküm süren bir
diktatör (kitapta canavar olarak geçiyor) olduğunu anlıyoruz. Ve Lola en
sonunda tek bir resim yapmakla kalmıyor, dinlediklerinin verimi sonucunda Ada
üzerine resimli bir kitap hazırlıyor.
Frida & Mandalina /
Will Gmehling / Resimleyen: Anna Höglund / Çeviren: Çağla Vera Kılıçarslan
/ Ginko Çocuk / 2020 / 28 sayfa / 7 +
yaş
Yaşlı ve bitkin barınak köpeği Frida
ve çarpık bacaklı, kavanoz dibi gözlüklü, kekeme kız çocuğu Mandalina’nın buluşmasını
hikâye eden kitap, türcülük ve gösteriş eleştirisi içeriyor. Bir an evvel sahiplenilmesi
için köpek arkadaşları tarafından dış görünüşü gençleştirilen, gösterişli hale
getirilen Frida, Mandalina’nın ailesi tarafından yüksek fiyata sahiplenilir.
İşgüzar barınak sahibi durumdan yararlanmıştır çünkü. İlk yağmurda üzerindeki
boyaları dökülen Frida’nın yaşlı olduğu ortaya çıkınca da aile onu geri vermek
ister fakat Frida ve Mandalina çoktan sevgi bağı kurmuştur. Yaşlılığa karşı
farkındalık amacını güden kitapta Frida’nın neden bu kadar itaatkâr ve sessiz
olduğuysa bir tartışma olanağı açıyor.
Bir Tilki Nasıl Başarır? /
M. Özgür Akpolat / Timaş Çocuk / 2020 / 24 sayfa / 5 + yaş
Çizdiği resimleri beğenmeyen tilki,
minik tavşan arkadaşıyla birlikte bu konuda uzman turuncu ejderhayı bulmak ve
ondan öğrenmek için yola çıkıyor. Yol çok kolay değil; bir örümcekten köprü,
bir balıktan kayık ve ateşböceklerinden ışık yardımı almaları gerekiyor.
Dayanışmayla turuncu ejderhanın mağarasına varıyorlar neyse ki. Mağarada
ejderhanın resimlerini çalışarak nasıl geliştirdiğini fark ediyorlar. Hikâyede
balığın, tilki ve tavşanın nehirden geçmesi için onları sırtına almayı
reddetmesi ve el emeğiyle kayık yapmayı tercih etmesi çok anlamlı.
Ateşböceğinin tek başına ışığının yetmemesi sonucu arkadaşlarını çağırmasıyla
aydınlatma desteğini ortaklaşa sağlamaları ise kolektif bilinci örnekliyor.
Kölelikle değil, emek, kolektiflik, dayanışma ve çalışmayla başarmanın önemine
dair sımsıcak, keyifli bir hikâye.
İçinde Bir İskelet Var! /
Idan Ben – Barak / Resimleyen: Julian Frost / Çeviren: Ümit Mutlu / Uçanbalık /
2019 / 40 sayfa / 5+ yaş
Resimli çocuk kitaplarında en çok
gereksinim duyduğumuz şeyler yaratıcılık ve özgünlük. Gerek yazınsal, görsel
metin, gerek konu ve ileti, gerekse tasarım konularına baktığımızda birbirine
çok benzeyen o kadar çok yaratım, üretim var ki! O yüzden de "farklı” bir
eserle karşılaştığımızda daha kırk fırın ekmek yememiz gerecek diyoruz. Bu
kitap da işte o “farklı” kitaplardan! Ele aldığı zor konuyu iki cinsiyetsiz ve
sevimli karakterle, oyunbaz bir şekilde okuru da harekete geçirerek anlatıyor
ki bu zorluk içindeki “basitliğe” şaşırıyor, sadelik içindeki “zenginliğe”
hayran oluyoruz. Nasıl mı? “Bu Kitabı Yalama” ile tanıdığımız sanatçılar,
ellerimizin içindekileri anlatırken yıldızlararası bir macera da
yaşatabiliyorlar işte!
Su Birikintisine
Basmamanın Dokuz Yolu / Susanna Isern / Resimleyen: Maria Giron / Çeviren:
Sultan Şahin Erdinç / KVA Çocuk / 2019 / 32 sayfa / 5+ yaş
Hangi çocuk toprakla, kumla, suyla,
çamurla oynamaktan hoşlanmaz ki. Çocukları bırakın biz yetişkinler için de
eğlencelidir bunlar. Ama eğer yeni giysilerinizle dışarıya dolaşmaya
çıktıysanız pırıl pırıl kırmızı ayakkabılarınız, sakız gibi bembeyaz
çoraplarınız varsa su birikintilerinden nasıl uzak duracaksınız? İşte bunu bu
kitaptan öğreniyoruz! Tanıtım yazısında; “Su Birikintisine Basmamanın Dokuz
Yolu, karşılaştığımız sorunlarla baş etmenin yolları ve durumu kabullenmenin
rahatlatıcılığı üzerine son derece eğlenceli, yaratıcı ve hınzır bir kitap!”
diye yazıyor. Hınzır ve yaratıcı lafına katılıp biz de su birikintileriyle dolu
hayatın tadını çıkarmaya sokağa gidiyoruz.
Harika Bir Uçurtma! /
Tülin Kozikoğlu / Resimleyen: Serkan Aka / İletişim Yayınları / 2019 / 48 sayfa
/ 5+ yaş
Bir kitabın resimlerine göz atıp
künyesine bakmadan çizerini tahmin edebilirsiniz. Peki biraz okuyup yine
künyesine bakmadan bu kitap, şu yazara ait diyebilir misiniz? Resimli çocuk
kitaplarında bunu başaran, bir üslup yaratan yerli yazarlarımızın sayısı ne
yazık ki çok az. Tülin Kozikoğlu da bu az sayıdaki yazarlardan biri. Eğer yazarın
tüm kitaplarını okuduysanız, bu son kitabına da baktığınızda ona ait olduğunu
hemen anlayabilirsiniz. “Harika Bir Uçurtma!” tüketim çılgınlığına ironik bir
açıdan yaklaşan, çocuk ve ebeveyn rollerinin tersyüz edildiği bir kitap.
Kitabın kapağındaki incelikli ve özgün çizim hemen merak uyandırıyor; tabii
başta belirtiğim gibi bu merakta çizerin ve yazarın da payı büyük. Annesiyle
çarşıya çıkan Peri, bir dükkânın vitrininde gördüğü rengârenk bir uçurtma için
tutturur. Oysaki evi uçurtma doludur. Annesi Nuh deyip peygamber demeyince o da
sihirli değneğine başvurur. Peri tam istediklerini alma hayali kurarken bu kez
annesi, istiyorum da istiyorum diye tutturur. Peri, annenin isteklerini
dizginlemek için mücadele verir. Peri’nin annesinin peşinden gitmek haliyle
yoruyor bizi ama yazar her tüketim alanına değinmek istemiş belli ki. Sonunda
minik bir kuşun yardımıyla işler tekrar yoluna giriyor ve savurganlığa dair
iletinin altı bir kez daha çiziliyor.
Haylaz Adam ile Okulun İlk
Günü / Rüdiger Bertram / Resimleyen: Heribert Schulmeyer / Çeviren: Olcay Maden
Ünal / Tudem / 2019 / 56 sayfa / 6+ yaş
Tudem Yayınları tarafından
geçtiğimiz sonbaharda yayımlanan “Küçük Yıldızlar – İlk Okuma Kitaplığı” serisinin
beş kitabından ilki olan bu kitapla altı yaşındaki Kaya ve onun hayali arkadaşı
Haylaz Adam ile tanışıyoruz. Kaya’nın ağzından dinlediğimiz hikâyede Haylaz
Adam, diğer adıyla Cavcav, Kaya’ya sürekli yeni fikirler veriyor. Bu fikirler
çok eğlenceli olsa da Kaya’nın başını derde sokuyor, Haylaz Adam ise her seferinde
paçayı kurtarıyor çünkü onu Kaya’dan başka kimse göremiyor. Kaya’nın ilk okul
gününde de Haylaz Adam’ın önerileriyle renkli bir curcuna yaşanıyor. Çocukların
Haylaz Adam’ı çok seveceklerine şüphe yok! Onların gülme, eğlenme gereksinimi
karşılarken aynı zamanda davranışların sonuçları üzerine de onları
düşündürecektir. Seri, okumaya yeni başlayan çocuklar için gerek eğlenceli
kurgusuyla gerekse sade dili ve devingen resimleriyle eğlenceli bir okuma
sunuyor. Ayrıca her kitabın arkasında yer alan on altı sayfalık bulmaca da
cabası! Serinin diğer dört kitabı ise şöyle; “Haylaz Adam Okul Gezisinde”,
“Haylaz Adam ve Kayıp Pabuçlar”, “Haylaz Adam Partiye Davetli”, “Haylaz Adam
Futboldan Anlamıyor”.
Can ve Badem İz Peşinde -
Battaniyemi kim aldı? / Özge Lokmanhekim / Resimleyen: Mavisu Demirağ / Hep
Kitap / 2019 / 48 sayfa / 4+ yaş
Kitabın başında yazar, arkadaşı
Can’la tanıştırıyor bizi. Can meraklı, araştırmacı, kitap okumayı seven, doğada
vakit geçirmekten hoşlanan bir çocuktur. Okulun tiyatro kulübünde ve basketbol
takımındadır. Evindeki köpeği Badem dışında sokak hayvanlarına da özen
gösterir. Onları sever, besler ve korur. Kısacası harika bir çocuktur. Ama bir
gün Can’ı üzen bir olay olur, bebeklik battaniyesi ortadan kaybolur. Can
anneannesinin ördüğü mavi battaniyesini aramaya koyulur. Ama her seferinde tam
buldum derken gördüğü mavi şeyin başka bir eşya olduğunu anlar. Can’la birlikte
iz süren okur sonunda battaniyenin yerini bulur. Bu yerde hem Can’ı hem de
okuru tatlı bir sürpriz bekliyordur. Bu serinin bir de “Kurabiyelerimi kim
yedi?” adlı bir kitabı daha bulunmakta. Mavisu Demirağ’nın kendine has
çizimleri ve renkleri ile bütünleşen serinin devamı gelecek gibi gözüküyor.
Meraklı çocuklar, Can ve Badem’in peşini bırakmayacaktır.
Ben Bir Kitapsavarım /
Ingrid Chabbert / Resimleyen: Guridi / Çeviren: Aslı Candaş / Uçan Balık
Yayınları / 2020 / 40 s. / 6+ yaş
Chabbert ve Guridi, yazar-çizer
uyumunun nasıl güzellikler yaratacağının somut örneği. Ben Bir Kitapsavarım,
kitapları hiç sevmeyen Albert’in nasıl bir kitapsevere dönüştüğünü hiç didaktik
olmayan bir hikâye ve sade çizimlerle anlatıyor. Kitap okumanın önemini
anlatmak ya da örnek tavırlar sergilemek her zaman işe yaramayabilir (ilki
çoğunlukla yaramıyor diyebilirim); ki Albert’in aile üyeleri de durmadan kitap
okuyor. Kahvaltıda bile. En iyisi evin yakınlarında kitap kurdu bir tavşan
bulundurmak! Böylece sizin kitapsavarınız da kitapların tadını merak edebilir
ve masada tabak sayısı kadar kitap sayısı olabilir.
Küçük Yıldız Büyük Keşif /
Chloe Daykin / Çeviren: Perihan Sevde Nacak / Timaş / 2020 / 280 s. / 12+ yaş
On iki yıl önce İngiltere’de bir
bankta, üzerinde Norveç’e ait bir gazete kâğıdıyla bulunan Elvis, “nasıl bir
resmin parçası olduğunu bulması gerektiğini” düşünerek on ikinci yaş gününde
gerçek anne babasını bulmak için onu bankta bulan ve sevgiyle büyüten babası ve
elmalara bayılan komşuları Lloyd’la Norveç’e doğru yola çıkar. Bu noktadan
itibaren de işler karışmaya ve tehlikeli bir hal almaya başlar. Arka kapak
yazısında da belirtildiği için komedi, gizem ve macera dolu bu hikâye
fazlasıyla sürükleyici ve dili de bir o kadar akıcı. Öte yandan kitabın
düzeltisi sırasında biraz daha özenli davranılmış olmasını dilerdim.
Dünyanın En Güzel Hayvan
Masalları – 50 Halk Masalı ve Efsane / Angela McAllister / Resimleyen: Aitch /
Çeviren: Ayşen Gür / Arden Yayınları / 2019 / 128 s. / 7+ yaş
Çitanın yanaklarında neden gözyaşı
izleri var? Peki kangurunun kesesi nasıl oluştu? Pandaların neden siyah beyaz
olduklarını merak ettiniz mi ya da? Afrika, Asya, Kuzey ve Güney Amerika,
Avrupa, Avustralya ve Okyanusya’dan elli masalı bir araya getiren Dünyanın En
Güzel Hayvan Masalları, gerek masalları, gerek çizimleri gerekse baskı kalitesiyle
muazzam bir kitap. Her yaştan okurun ilgisini çekecek bu kitap halk masalları
ve efsanelerine ayrıca ilgi duyanların da gözden kaçırmaması gereken bir eser.
Çocuk ve Ayı / Tracey
Corderoy / Resimleyen: Sarah Massini / Çeviren: Yasemin Yener / Bilgi Yayınevi
/ 2019 / 32 s. / 3+ yaş
Çocuk ve Ayı’yı tanımlayacak tek bir
sözcük kullanacak olsaydım bu “yumuşacık” olurdu. Çizimleri ve öyküsüyle
yumuşacık, - bir sözcük daha kullanırsam – incecikli bir kitap Çocuk ve Ayı.
Bizim oyunlarımızı oynayamasa bile bir dost, bir dosttur. Bir dostla muhteşem
şeyler yapabiliriz. Bir dost “Hey” der, “Seni özledim” der ve biz uzun kış
günlerinde, karanlık gecelerde onu düşünüp dururuz. Bir oğlanla bir ayının
kâğıttan gemilerle başlayan ve uzun kış uykusunun ardından devam eden dostluğu
içinizi koskocaman bir kucaklaşmayla dolduracak.
Lodosçu Tim / Paul Biegel
/ Resimleyen: Annemarie van Haeringen / Çeviren: Mustafa Özen / Can Çocuk /
2019 / 203 s. / 10+ yaş
Sayesinde lodosçuluğun ne anlama geldiğini öğrendiğim bu sürükleyici kitap, bütün ailesi denizcilik yapan fakat kendisi bu mesleği redderek ailesinin yokluğunda eve göz kulak olan Tim’in başından geçen maceraları anlatıyor. 12 yaşında evi çekip çeviren lodosçu Tim, bir gün kıyıya sürüklenmiş bir dürbün bulur ve türlü türlü maceralar yaşamaya başlar zira bu durbün geçmişi gösteriyordur. Tim, bu dürbün sayesinde pek çok şeyden haberdar olur ki bence en güzeli de denizkızlarının gerçekten var olduğunu keşfetmesi... Denizkızları sadece başlangıç, dört bölümden ibaret kitabın devamında olanlar merak duygumuzu sahiden kamçılayacak şeyler.
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