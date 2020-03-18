Volkswagen'den koronavirüs kararı!

18 Mart 2020 Çarşamba, 09:27

Alman otomobil devi Volkswagen (VW) grubu, ülke genelinde koronavirüs yayılması nedeniyle birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alacağını duyurdu.

VW, ana tesislerinin bulunduğu Wolfsburg kentinden yapılan açıklamada, bir çok tesiste cuma günü son çalışma yapılması bekleniyor.

VW CEO'su Herbert Diess ise birçok lokasyonun iki hafta üretime ara verdiğini söyledi.

Öte yandan, Volkswagen da İspanya'daki üretimini azaltacağını açıkladı.