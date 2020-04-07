Will Smith’in karantinası dizi oluyor

Will Smith, sosyal paylaşım platformu Snapchat ile işbirliği yaparak, karantina günlerinin görüntülerinden oluşan 12 bölümlük diziye başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Korona salgını nedeniyle evde geçirdiği günleri hayranlarına açan Smith’in, “Will From Home” adıyla yayımlanacak olan dizisinde ailesi ve Hollywood’dan arkadaşları yer alacak.


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