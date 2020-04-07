Will Smith’in karantinası dizi oluyor
Will Smith, sosyal paylaşım platformu Snapchat ile işbirliği yaparak, karantina günlerinin görüntülerinden oluşan 12 bölümlük diziye başlıyor.
Korona salgını nedeniyle evde geçirdiği günleri hayranlarına açan Smith’in, “Will From Home” adıyla yayımlanacak olan dizisinde ailesi ve Hollywood’dan arkadaşları yer alacak.
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