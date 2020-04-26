Wuhan’daki tüm korona vakaları taburcu edildi!
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüs salgının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng, artık koronavirüs hastasının bulunmadığı Wuhan'da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.
Wuhan'da 46 bin 452 koronavirüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869'u hayatını kaybetmişti. Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632'ye ulaştı. Ülkede koronavirüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
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