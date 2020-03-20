Yalman'ın ardından Fenerbahçe Orduevi alarma geçti

20 Mart 2020 Cuma, 10:46

Sultan Abdülhamid Han Hastanesi, Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Sağlık Bakanı Koca da “KOAH tanısı vardı. İlk test negatif çıktı. Sonrasında durumu kötüleşti” dedi. Yalman’la ilgili yeni bilgileri Sözcü Yazarı Saygı Öztürk aktardı.

ORDUEVİNDE ALARM

Öztürk, Yalman’ın ölümü üzerine Fenerbahçe Orduevi’nin alarma geçtiğini şu ifadelerle anlattı:

* Fenerbahçe Orduevi Yerleşkesi’nde “Korumalı lojmanlarda” kalan Aytaç Yalman, jimnastikçi kimliğiyle de biliniyordu. Spor salonunu düzenli kullanan, Yalman, bahçede de yürüyüş yapıyordu.

* Aytaç Yalman'ın corona virüsü nedeniyle vefat ettiğinin öğrenilmesinden sonra, özellikle spor salonunu kullananlar, Aytaç Yalman ve eşiyle son dönemde bir araya gelenler arasından da gelişmeler nedeniyle önlem olarak hastaneye başvuranlar oldu.

* Yalman'ın lerinde de önlemler en üst düzeye çıkarıldı.



