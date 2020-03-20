Yalman'ın ardından Fenerbahçe Orduevi alarma geçti
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın (80) koronavirüs nedeniyle öldüğü dün resmen duyurulmuştu. 11 Mart'ta hastalanıp beş gün sonra ölen Yalman'ın eşi ve kardeşi de karantinaya alınırken spor yaptığı Fenerbahçe Orduevi alarma geçti.
Sultan Abdülhamid Han Hastanesi, Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Sağlık Bakanı Koca da “KOAH tanısı vardı. İlk test negatif çıktı. Sonrasında durumu kötüleşti” dedi. Yalman’la ilgili yeni bilgileri Sözcü Yazarı Saygı Öztürk aktardı.
ORDUEVİNDE ALARM
Öztürk, Yalman’ın ölümü üzerine Fenerbahçe Orduevi’nin alarma geçtiğini şu ifadelerle anlattı:
* Fenerbahçe Orduevi Yerleşkesi’nde “Korumalı lojmanlarda” kalan Aytaç Yalman, jimnastikçi kimliğiyle de biliniyordu. Spor salonunu düzenli kullanan, Yalman, bahçede de yürüyüş yapıyordu.
* Aytaç Yalman'ın corona virüsü nedeniyle vefat ettiğinin öğrenilmesinden sonra, özellikle spor salonunu kullananlar, Aytaç Yalman ve eşiyle son dönemde bir araya gelenler arasından da gelişmeler nedeniyle önlem olarak hastaneye başvuranlar oldu.
* Yalman'ın lerinde de önlemler en üst düzeye çıkarıldı.
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