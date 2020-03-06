Yalova'da belediye başkanlığı AKP'liye geçti

06 Mart 2020 Cuma, 15:43

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan başkanlık makamına AKP Mustafa Tutuk seçildi. Tutuk 3. turda kullanılan 30 oyun 17'sini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Yalova Belediyesi’nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat E’in Denizli’de yakalanmasının ardından soruşturma genişletilmişti. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SALMAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘zimmet’ suçlarından soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4’ncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Salman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından AKP’li belediye meclis üyesi Nusret Karaalioğlu yerine vekâlet etti. Bu süreçte yasalar gereğince Yalova Valisi Muammer Erol meclisten olağanüstü gündemle toplanarak meclis üyeleri arasından bir ismi başkan vekili olarak seçmelerini istedi.

SEÇİM 3. TURA KALDI

Bunun üzerine tek maddelik bir gündemle toplanan Yalova Belediye Meclisi'nde AKP grubundan Mustafa Tutuk, CHP'den ise Yavuz Bingöl başkan vekili olarak aday gösterildi. Yasa gereği kapalı zarf usulü ile yapılan oylamanın 1. ve 2. turlarında aranan 20 oya hiçbir aday ulaşamadı.

Bunun üzerine 3. turda salt çoğunluğu alan adayın başkan vekili seçileceği belirtilerek oylama yapıldı. 30 meclis üyesinin 17'sinin oyunu alan AKP'nin adayı Mustafa Tokat başkan vekilliğine seçildi.

YALOVA 6 YIL ARANIN ARDINDAN AKP'YE GEÇTİ

CHP'nin adayı Yavuz Bingöl ise 13 oyda kaldı. Böylece 2014 yılında CHP'ye geçen ve 2019 mahallî seçimlerinde de yeniden CHP'nin kazandığı Yalova Belediyesi 6 yıl aranın ardından yeniden AKP'ye geçmiş oldu.

Seçimin ardından üyelere hitap eden Tutuk, suçun varlığı veya yokluğunun hukukun konusu olduğunu söyledi.

Daha sonra Tutuk, tebrikleri kabul etti.















