Yandaş Cengiz İnşaat'ta işçilerin emek isyanı: Toplu grev başlattılar

15 Nisan 2020 Çarşamba, 13:55

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, son olarak “vergi borcunun silindiği” iddiasıyla gündeme gelen Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz İnşaat’ın Mardin Mazıdağı’ndaki şantiyesinde işçilerin iş bırakma eylemi başlattığını, sosyal medya hesabından “son dakika” bilgisi olarak duyurdu.

Twitter hesabından greve ilişkin video ve fotoğrafları paylaşan Tanal, işçilerin koronavirüs salgını sürecinde çalışma temposunun yükseltilmesinden yakındığını dile getirdi.

CHP’li Tanal, Diyarbakır – Mardin Mazıdağı Demiryolu Hattı yapım işini üstlenen Cengiz İnşaat’ın mağdur ettiği emekçilerin, uzun süredir bekledikleri zammın maaşlarına yansıtılmasını, uzayan çalışma saatlerinin kısaltılmasını, korona günlerinde iş yüklerinin daha da ağırlaştırılmamasını talep ettiklerini aktardı.

ŞANTİYEDEKİ GREVİ CHP’Lİ TANAL BÖYLE DUYURDU

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın söz konusu paylaşımları aynen şöyle:

1- Cengiz İnşaat’ın Mardin Mazıdağı’ndaki şantiyesinde dün akşamdan itibaren işçiler grev başlattı. Bölgeye jandarma sevk edildi. İşçiler, korona salgını sürecinde çalışma temposunun yükseltilmesinden yakınıyor.

2- Koronavirüs bahanesiyle haklarına halel getirilmesine izin vermeyeceklerini belirten işçiler, uzun süredir bekledikleri zammın maaşlarına yansıtılmasını, uzayan çalışma saatlerinin kısaltılmasını, korona günlerinde iş yüklerinin daha da ağırlaştırılmamasını istiyor.

3- Diyarbakır - Mardin Mazıdağı Demiryolu Hattı yapım işini yapan Cengiz İnşaat'ın şantiyesinde gergin bekleyiş sürüyor. Emekçilerin sesine kulak verin. Meselenin takipçisiyiz.

4- İşçileri mağdur etmeyin. Korona tehdidine karşı gerekli önlemleri alın. Yeteri kadar maske dağıtımı yapılsın. Serviste, yemekhanede, koğuşta, çalışma ortamında sosyal mesafe ayarı yapılsın. Maalesef şu anki kargaşada da sosyal mesafe kalmamış.