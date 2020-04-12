Yandaş Diriliş Postası'ndan tepki çeken manşet

12 Nisan 2020 Pazar, 16:15

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından yurttaşların iki saat içinde sokaklara dökülerek alışveriş yapmasının ardından siyasal İslamcı çizgide yayın yapan Diriliş Postası'nın 12 Nisan tarihli manşeti büyük tepki çekti.

Manşette 14. yüzyılda yaşamış olan düşünür İbn-i Haldun'un "İnsanı açlık değil, alıştığı tokluk öldürür." sözüne yer verilirken "Açlıktan korkmaz bize yakışmaz" manşeti atıldı.

Siyasal İslamcı gazetenin tepki çeken manşetinde ekmek görüntüsüyle "Bir salgın musibetiyle aklın yapabileceği en basit hesabı rafa kaldırarak aç kalma korkusuyla sağa sola hücum etmek, anca bize yakışmayan sefil görüntüler ortaya çıkarır" ifadeleri kullanıldı.

Bayilerde satılmayan ancak devlet kurumları ve THY gibi kuruluşlar tarafından satın alınan gazetenin manşeti sosyal medyada da büyük tepki çekti.