Yandaş yazar Tezcan, herkesi tehdit etmeye devam ediyor

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen mesajında kullandığı “Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız?” sözleri nedeniyle hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından soruşturma başlatılan Fatih Tezcan için iki yeni tehdit suçlaması geldi.

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, “Bu bilgiyi soruşturmayı başlatan yetkililerin dikkatine sunuyorum. Birileri bu adama Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu, Muz Cumhuriyeti olmadığını lütfen öğretsin” dedi. İlahiyatçı Cemil Kılıç da Tezcan’ın kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

Yılman, bugünkü yazısında “Arkalarında olduklarını iddia ettikleri iktidar gücüyle onlarınkini aratmayacak tehdit ve şantajlarla toplumu kışkırtarak birbirine kırdırmak istiyorlar” diyen isim vermeden eleştiride bulunan Yılman, “Ne farkı var FETÖ’cülerin yaptıklarından!” başlıklı yazısının sonunda şu ifadeleri paylaştı:

“Bu arada tam yazıyı bitirip editöre yollamak üzereydim ki… Twitter’daki hesabımdan kendisiyle ilgili yapılmış bir paylaşımı RT ettiğimden dolayı Fatih Tezcan aradı ve bu paylaşıma destek verdiğim için akla ziyan üslup ve ifadelerle tehditler savurdu! Bilindiği gibi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam soruşturma başlattı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından… Özel telefonumdan açık açık şahsımı tehdit ederek korkutmaya çalışan Tezcan ile ilgili bu bilgiyi de soruşturmayı başlatan yetkililerin dikkatine sunuyorum… Birileri bu adama Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu, Muz Cumhuriyeti olmadığını lütfen öğretsin…”

CEMİL KILIÇ: BUGÜN DAHA ÇOK HAYRET EDİYORUM

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç da, Fatih Tezcan’ın kendisi için sosyal medyada tehdit mesajı yayınladığını belirterek, mesajını paylaştı:

“Seni yine canlı yayına çağırıyorum Neo-Münafık Cemil Kılıç. Ama bu kez Emevi’den kotarma ideolojini değil, bana ‘Türk ve İslâm düşmanı’ diye yazan ellerini çürütmek için… Umarım bir yerde görürüm de sana Müslüman bir Türk’e bu hakareti etmenin sonucunu öğretirim.”

Kılıç, Tezcan’a yanıt olarak, “Şu Fatih Tezcan denilen; Türk, İslam ve Atatürk düşmanı, bir zaman evvel bana meydan okuyup televizyonda düelloya çağırmıştı. Hangi vasıfla yapabilmişti, hayret etmiştim. Bugün daha çok hayret ediyorum” diye yazdı.