Yandaşların hedefindeki CHP'li Suat Özçağdaş'tan açıklama

22 Nisan 2020 Çarşamba, 10:15

Cumhuriyet'in “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla duyurduğu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına ilişkin haberin yankıları sürüyor.

Son olarak CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, hakkında Altun'un evinin çevresine giderek fotoğraf çektiği iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddia CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıooğlu ve Suat Özçağdaş tarafından yalanlandı.

Yandaşların hedefindeki Özçağdaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım YALAN. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım DOĞRU. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım DOĞRU. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim DOĞRU" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu ise, "CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz!

Şehir eşkiyası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlara denir bunu da öğreneceksiniz!" dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekildiği iddiaları hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekildiği iddiaları hakkında soruşturma başlattı.



NE OLMUŞTU?

Altun, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı evinin yanındaki araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırmış mahalle sakinlerinin çivi bile çakamadığı bölgede araziye birçok noktadan görünen beton taşlardan bir de duvar ördürmüş, jiletli teller çekmişti. Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine geçen pazartesi günü çardak ve şömine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılmıştı.