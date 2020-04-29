Yangın sönmedi

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

BAYRAMA DİKKAT

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Şu an iyi gidiyor ama ‘Salgında işi bitirdik, hallettik’ düşünceleri hem yanlış, hem tehlikeli. Çünkü bir taraftan 2 binden fazla ölen insan; bin 700 kadar da yoğun bakımda insan ve onların yakınları var. Bu söylemler onları yaralayan, kötü hissettiren şeylerdir. ‘Bu işi bitirdik’ dersek en ufak gevşemede eskisinden daha kötüye dönebiliriz. Çünkü virüs bir yere gitmedi. Önlemler gevşetildiği zaman virüs yine yayılabilecek, vaka sayıları artacak. Bayramda bayramlaşmaları eskisi gibi rahat bırakırsan o zaman çok kötü son ortaya çıkabilir.

SOĞUTMA ZAMANI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Aman dikkat! Salgın bitmedi. Her gün 2000’den fazla yuttaşımız hastalığa yakalanıyor ve 100 civarında yurttaşımız da ölüyor. Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık. Ardından soğutma yapmamız lazım ki, ikinci bir atak başlamasın. Gevşeyip bugüne kadarki tüm emeklerimizi, çektiğimiz zahmetleri boşa çıkarmayalım. Ramazan ve bayram dolayısıyla oluşabilecek bulaşma risklerini iyi yönetebilirsek bayram sonrasında normale dönmeye başlayabiliriz. Henüz tedbirleri gevşetmek için uygun zamanda değiliz.”

ACELE ETMEYELİM

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Gözlemlerimiz hasta sayılarında azalma olduğu biçiminde. Türkiye’nin artık tepe noktasından vakaların azaldığı bir döneme doğru girdiğini söyleyebiliriz. Hastalığın kişiden kişiye kolayca yayıldığını biliyoruz. Burada bulaş zinciri güçlü bir şekilde kırılmazsa, önümüzdeki haftalarda hastalık azalma seyrinde karşımıza çıksa bile daha sonra ikinci ya da başka dalgaların karşımıza çıkma olasılığı var. Bu nedenle henüz hastalığın seyrini de henüz daha tam olarak anlayamamışken önlemleri gevşetmek için acele etmeyelim. (Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi)

SALGIN BİTMEDİ

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler: Vaka sayılarındaki azalmaların salgının bittiği, önlemlerin azalacağı anlamına gelmediği, aynı önlemleri aynı şekilde uygulayarak ancak bunun bir süre sonra gerçekleşebileceğini biliyoruz. Fazla vaka sayısına sahibiz ve aktif vakalarımız var. Aktif vakaların hepsi hastanede değil, toplumun içinde. Bir o kadar da semptomsuz geçenleri düşünürsek aslında salgının sona ermediğini sadece dramatik yükselme hızının azaldığını görüyoruz. Bizim önlemleri azaltmamız ve gevşetmemiz için rahatlama olabilecek bir düzey değil. Önlemlere aynı titizlikle devam etmeliyiz. Yoksa ikinci ve üçüncü dalgaları çok daha dramatik şekilde görebiliriz. Bayram sırasında kesinlikle topluca bir araya gelmeler, tokalaşmalar yapılmamalı... Sosyal izalasyon birkaç ay daha sürmeli.