Yanlız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sinop'ta, komşularının bir süredir haber alamadığı yalnız yaşayan Esat Temiz (71) evinde ölü olarak bulundu.

DHA
27 Mart 2020 Cuma, 19:38

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Esat Temiz'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, Temiz'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Temiz'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


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