Yap-işlet-devret projelerine 3.2 milyar TL garanti ödemesi yapıldı
Devlet, 29 Nisan Çarşamba günü Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açılan bazı bölümleri ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu için garanti ödemelerini yaptı.
Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Devlet, bu projeleri üstlenen işletmelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.
“GARANTİ ÖDEMELERİ YAPILMASIN” ÖNERİSİ
Bazı çevreler, koronavirüs salgını sonrasında finansman arayışları kapsamında devletin köprü ve otoyollarda garanti ödemelerini yapmaması ya da bu ödemelerin ötelenmesi yönünde önerilerde bulundu. Devlet ile işletmeci şirket arasında imzalanan sözleşmede yer alan “mücbir sebep” maddesinin “salgın koşullarında işletilmesi” gündeme geldi.
YANITI MERAK EDİLEN SORU
Devletin, söz konusu ödemeleri yapıp yapmayacağı günlerdir merak konusu oldu. Bu çerçevede, son dönemin en çok sorulan sorusunun yanıtı ortaya çıktı. Devlet, 29 Nisan Çarşamba günü Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açılan bazı bölümleri ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu için garanti ödemelerini yaptı. Toplam tutarın 3.2 milyar TL dolayında olduğu belirtiliyor.
Habertürk'ten Olcay Aydilek'in ulaştığı bazı işletmeciler, devletin, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda 2019 yılı geçiş garantisi ödemesini yaptığını söyledi. Söz konusu proje için ödenen tutarın 2.6 milyar TL dolayında olduğu öğrenildi.
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