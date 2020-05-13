Yapay Zeka Eurovision Şarkı Yarışması’nı Avustralya kazandı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:18

Yapay zeka ekiplerinin katıldığı gayri resmi yarışmada Avustralyalı Uncanny Valley adlı ekibin “Beautiful the World” adlı parçası birinci seçildi. Şarkı sene başındaki büyük orman yangınları sonrası doğanın kendini toparlamasını anlatıyor.

Hatırlanacağı üzere geçen yılki son Eurovision Şarkı Yarışmasını Hollanda kazanmıştı. Yapay zeka ekiplerinin katıldığı online şarkı yarışması fikri de Hollandaklı bir yayın kuruluşu olan VPRO’dan geldi.



Hollanda, İsveç, Belçika, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre’den toplam 13 ekip yarışmaya katıldı.

UZMANLAR ALMANYA DEDİ

Avustralya’nın Uncanny Valley ekibi matematikçiler, bilgisayar ve sosyal antropoloji bölümleri öğrencileri ile müzik prodüktörlerinden oluşuyordu. Şarkının melodisi ve sözleri koala, Tasmanya canavarı ve Avustralya’da yaşayan bir kuş türü olan Kukabura sesleriyle eğitilmiş bir yapay zeka sistemi tarafından yazıldı.

Avustralya adına yarışmaya katılan “Beautiful the World” adlı parça halk oylamasında ezici bir üstünlük sağladı. Yapay zeka uzamanlarından oluşan özel bir jüri ise Almanya adına katılan Dadabots adlı ekibin şarkısına 12 puan verdi.



Yarışmaya dair detaylara ve yarışmanın video kaydına VPRO’nun web sitesinden ulaşılabiliyor.





